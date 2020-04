UPRAVO POČINJE NAJDUŽI POLICIJSKI ČAS OD 60 SATI U CELOJ SRBIJI - Evo ko će smeti da izađe i koji su termini za šetanje ljubimaca

Pred nama je najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji i to u trajanju od čak dva i po dana, odnosno 60 sati - od petka u 17 sati, pa sve do ponedeljka u 5 sati ujutro.

1. Zatvaraju se prodavnice, apoteke i ostale uslužne delatnosti

Za vreme trajanja najdužeg policijskog časa od uvođenja vanrednog stanja neće raditi prodavnice, pekare, apoteke i ostale uslužne delatnosti, baš kako je i do sada bio slučaj.

Kupovinu svih neophodnih potrepština građani mogu da obave još danas od 8.00 do 15.00 sat, kada će se prema aktuelnomradnom vremenu zatvarati marketi i apoteke.

S obzirom da neće imati gde da se prodaju i novine će sutra izaći kao - trobroj.

2. Penzioneri u kupovini danas od 4.00 do 7.00

Građani stariji od 65 godina mogli su jutros, od četiri do sedam časova ujutru, da kupe neophodne namirnice u prodavnicama.

3. Na ulicama samo oni sa posebnim dozvolama

Onoga trenutka kada počne policijski čas, danas u 17 časova, na ulicama će moći da budu samo oni koji imaju specijalne dozvole za rad. Da se kreću u to vreme, mogu samo oni koji moraju da rade kako bi bilo obezbeđeno funkcionisanje svakodnevnog života, ali za to im je potrebna posebna dozvola za kretanje, kao i radni nalog poslodavca.

I dalje će raditi lekari i drugo medicinsko osoblje, ali i organi reda: vojska i policija. Takođe, tu su i određene gradske službe. Za sve njih je, kako bi mogli da stignu do svojih radnih mesta, u mnogim gradovima uspostavljen linijski prevoz.

4. Poljoprivrednici mogu na njive i u voćnjake

Dozvole za kretanje mogu dobiti i privrednici, te poljoprivrednici zbog setve i neodložnih radova u polju. Kako bi završili sve svoje poslove oni će moći da ostaju na svojim njivama, voćnjacima, vinogradima... i tokom policijskog časa, ukoliko prethodno apliciraju za dozvolu elektronskim putem.

Važni telefoni Specijalan broj Ministarstva zdravlja za pitanja u vezi sa korona virusom: 064 8945 235. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut": 011 2684 566.

Kako mnogi za to nemaju mogućnosti, moguće je da u ovom segmentu kontrola bude i najlabavija.

5. Kovid ambulante svakog dana od 7.00 do 22.00

Pored svih bolnica, kako onih koji primaju isključivo Kovic pacijente, tako i onih "regularnih", građani će moći u slučaju nužde da posete i Kovid ambulante, koje su oformljene na svakoj od opština.

One će raditi svakog dana, i u subotu i u nedelju od 7.00 do 22.00, dok će saveti moći da se dobiju 24 časa dnevno. Svi koji budu imali simptome za vreme najdužeg policijskog časa moći će i trebaće da idu u Kovid ambulante lokalnih domova zdravlja.

6. Šetanje kućnih ljubimaca 23.00-1.00 i 8.00-10.00

Vlasnici domaćih ljubimaca treba da znaju da će za vreme policijskog časa imati dva termina da prošetaju ljubimce u toku dana.

Oni mogu kuce i mace da izvedu svakog dana od 23.00 do 1.00, a subotom i nedeljom i od 8.00 do 10.00 sati, i to isključivo na 20 minuta, najdalje 200 metara od mesta prebivališta.