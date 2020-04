VUČEVIĆ ČESTITAO USKRS: Najveći hrišćanski praznik obeležite tako što nećete ugroziti ničije zdravlje

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević čestitao je predstojeći Uskrs vernicima koji ga slave po Gregorijanskom kalendaru i poručio da ga proslave tako da ne ugroze svoje, ali ni tuđe zdravlje, da poštuju preporuke državnih organa ali i svoje crkve.

Vučević se nada da će se svi koji slave Uskrs pridržavati donetih mera i saveta lekara.

- Uskrs jeste najveći hrišćanski praznik i za pravoslavce, rimokatolike i protestante, ali moramo biti svesni svih ovih okolnosti i mislim da to definiše način obeležavanja uskršnjih odnosno vaskršnjih praznika - kazao je Vučević.

On je dodao da sledeće nedelje pravoslavni vernici obeležavaju Vaskrs i dodao da se i on treba obeležiti tako što će se poštovati mere i čuvati zdravlje.

- To ne treba doživeti kao tragediju, to je jedan izazov i to je jedno polje koje treba da savladamo - ocenio je Vučević.

Gradonačelnik Novog Sada rekao je da Vaskrs treba proslaviti tako što nećete ugroziti bilo koga.

- Nema porodičnih skupova, velikih misa, liturgija... Kada sve ovo prođe lako ćemo se organizovati i družiti - kazao je Vučević.

Naglašava da smo svi navikli da praznike provodimo sa porodicom, da ove godine i on, po prvi put, neće ići sa porodicom kod roditelja, sestre, na liturgiju.

- Ove godine to ne možemo da uradimo, ali možemo da čestitamo jedni drugima. Savremene tehnologije nam dozvoljavaju da budemo stalno onlajn - zaključio je Vučević.