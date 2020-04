RASTE BROJ ZARAŽENIH KORONAVIRUSOM U SRBIJI: Zabeleženo 275 novih slučajeva, 441 zdravstveni radnik oboleo - Još tri osobe preminule

U Srbiji je zaražen koronavirusom 441 zdravstveni radnik, od čega se 258 nalazi u bolnici sa srednjom i težom kliničkom slikom, dok su ostali u privremenim bolnicama, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Lončar je predstavio nove podatke o koronavirusu i rekao da je testirano 2.159 ljudi, od kojih je 275 pozitivno.

Rekao je da je do 15 sati registrovano ukupno 3.380 potvrđenih slučajeva COVID 19.

- Od poslednjeg izveštaja do 15 sati testirani su uzorci 2.159 osoba od kojih je 275 pozitivno. Hospitalizovano je 2.436 pacijenata - rekao je Lončar.

Dodaje da je na respiratoru ukupno 145 pacijenata. Do 15 sati u Republici Srbiji testirano je ukupno 16.399 osoba koja su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

- U poslednja 24 časa preminule su 3 osobe, jedna osoba muškog i dve osobe ženskog pola, prosečne starosti 68, 6 godina. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 74 - kazao je Lončar.

Lončar je rekao da je 441 zdravstveni radnik pozitivan na koronavirus, dok je 258 hospitalizovano.

Ministar je potvrdio da su u domu za stare u Smederevu preminula dva korisnika, a da su trenutno tamo epidemiološke ekipe.

Ističe da se posebna pažnja obraća upravo na staračke domove, kako bi se izbeglo da u njih uđe koronavirus.

Kada je reč o neprijavljenom broju inficiranih Covidom-19 i pretpostavkama o istom, ministar kaže da lekari ne žele da odgovaraju na politička pitanja, jer je pretpostavku o broju izneo predsednik Srbije.

- Najvažnije je da odgovaramo na stručna pitanja i da objasnimo sve što je u vezi sa koronom i zdravstvenim sistemom - kaže ministar.

Lončar je rekao da je važno da građani znaju da se nalazimo u najvažnijoj nedelji za nas, u nedelji kada se virus prenosi najbrže.

- Virus je ušao u pojedine novinske agencije i redakcije i mi želimo da vodimo računa i o njima. Zato nismo želeli da se infekcija prenosi, pa je odluka da smanjimo broj novinara doneta - kaže Lončar.

Lončar je još jednom zamolio da se stvar ne politizuje i istakao da je najvažnije sačuvati živote.

- Velika je verovatnoća da se virus prenese i radimo sve da se to ne desi - kaže ministar.

Kada je reč o zdravstvenom stanju dece, Lončar kaže da je 27 dece u Srbiji pozitivno. Oni se nalaze na posmatranju i u dobrom su stanju.

Lončar kaže da naš zdravstveni sistem danas funkcioniše drugačije nego pre, zahvaljujući volji i adaptaciji zdravstvenih radnika.

- Sve privremene bolnice imaju dovoljno lekara i medicinske opreme da pruže adekvatnu pomoć. Nije lako i neće biti lako, ali je važno da građani slušaju savete i poštuju mere - kaže ministar.

Ističe da je važno to što su se lekari prilagodili situaciji i prihvatili nove preporuke i standarde.

- Još jednom izražavam zahvalnost i čestitke zdravstvenim radnicima koji su danima van svojih kuća i pomažu svojim kolegama i obolelima. Oni su naši junaci - kaže ministar.

Na pitanje da li se oboleli sa blagom kliničkom slikom smeštaju u banjske centre, ministar kaže da će i banje biti pripremljene kao specijalne bolnice, jer poseduju sve što treba.

- Podrazumeva se da ove bolnice imaju medicinski kadar. Oni će nam biti sigurnost i suština je da u ovakvom tipu bolnice pravovremeno registrujemo promene zdravstvenog stanja: promene u saturaciji, na plućima, u nivou šećera, promene na rendgenskom snimku... Ovakve stvari nam pomažu u borbi, a naučili smo ih od lekara koji su već prošli kroz ovo - rekao je ministar, objašnjavajući da promene dovode do pravovremenog reagovanja lekara, samim tim su šanse za pacijente veće.

Lončar kaže da je uz saglasnost lekara raznih struka, a koji su došli iz Kine, doneta odluka o tome koji su testovi pouzdani.

- Bilo je testova iz Kine za koje su kineski stručnjaci sami rekli da sa njima nemaju iskustva. Preporučeni su nam oni testovi za koje su stručnjaci rekli da su pokazani i dokazani - rekao je ministar.

Kaže i da će Srbija nastaviti da koristi samo one testove koji su pouzdani i koji daju upravo pouzdane rezultate.

Govoreći o servisiranju respiratora iz Kine, kao i ovlašćenom serviseru, Lončar kaže da je ovo pitanje rešeno na sledeći način:

- Nismo mogli da biramo respiratore, pa za sve respiratore koji su stigli iz Kine imamo kineski servis koji je radio servisiranje i pre epidemije - kaže ministar.

Sa odmicanjem vremena i smirivanjem situacije, kako dodaje, gledaće se da direktno zastupnici respiratora organizuju i njihovo servisiranje.

Kada je reč o obolelima u Opštoj bolnici u Prokuplju, Lončar kaže da je sedmoro zaposlenih obolelo. Kaže da bolnica ima dovoljno opreme i u svakom momentu u Srbiji se prave uslovi da zdravstveni sistem funkcioniše.

- Nekada to ide brže, nekada sporije. Ako u bolnici imamo dovoljno uslova i kadra, pravimo raspodelu. Ako ne, onda preraspoređujemo zaposlene iz najbližih bolnica. Vanredno je stanje i reorganizaciju pravimo na svakih par sati u većini zdravstvenih ustanova u Srbiji - kaže Lončar.

Ističe da je za ovo neophodno razumevanje.

- Radimo 24 sata kako bismo se organizovali i prilagodili situaciji - kaže ministar.

Lončar je zamolio da se u domovima još jednom preispitaju donete mere i da se na sve načine spreči ulazak virusa u domovima.

- Nema ulaska i izlaska iz domova dok sve ovo ne prođe - rekao je ministar.

Ministar je rekao da su u toku pripreme za korona bolnicu u Leskovcu, jer je pritisak na Niš veliki.

- Na nama je da obezbedimo dovoljne kapacitete - kaže Lončar.

Lončar ističe da će se bolnica u Pančevu baviti samo obolelima od koronavirusa.

- I za ovo smo se vodili savetom struke i merama koje će spasiti ljudske živote. Molim sve da to razumeju. Ovo neće trajati večno, i što budemo odgovorniji, pre ćemo se vratiti na pređašnje stanje - kaže Lončar.

Kada je reč o situaciji u bolnici u Šapcu i navodnoj vevsti da nema testova, Lončar kaže da je bilo pozitivnih, a da je moguće da nije bilo dovoljno podloga za testiranje, pa da su se one čekale.

- Nekada se ne zna kada će gde biti potrebno koliko podloga. Svi su testirani i napravljene su reorganizacije po odeljenjima. Radi se po preporuci i nijedne mere se ne donose proizvoljno - kaže Lončar. Dodaje da je zasad situacija pod kontrolom, sa čime se složio i dr Kon.

Oboleli imali između 15 i 20 kontakata

Dr Predrag Kon kaže da je struka bila saglasna sa ovom odlukom za konferencije, te da se o njoj nije razmišljalo studiozno.

- To se radi i u drugim zemljama i to nikakav problem nije. Odluka je korektna - kaže dr Kon.

Kada je reč o ispitivanju kontakata zaraženih, dr Kon kaže da su oboleli imali u proseku 15 do 20 kontakata.

- To se menja i zavisi od toga da li oboleli pripada radno aktivnom delu stanovništva. Kod starijih je taj broj kontakata manji - objašnjava dr Kon.

Dr Kon naglašava da se svi oni koji su pozitivni isključuju sa posla, njihovi kontakti se odmah ispituju, a čak i oni bez tegoba, a ipak oboleli, takođe se udaljavaju sa posla.

Dr Kon potvrđuje da se svakodnevno moraju pratiti zdravstvene promene i kod lakše obolelih, budući da i kod lakših stanja lako može doći do pogoršanja.

- Ako na dnevnom nivou pratimo saturaciju kiseonika, lakše radimo i dobijamo celinu koja nam pomaže da spasimo živote - kaže dr Kon.

Kada je reč o pouzdanosti testova na Kovid-19, dr Kon kaže da koristimo testove iz Kine, ali i drugih zemalja. Ističe da nije bilo govora o tome da je bilo nepouzdanih testova, a da je ovu informaciju dobio u razgovoru sa virusolozima.

Na pitanje šta bi bilo da mere nisu preduzete na vreme, dr Kon kaže da bismo imali "X scenario", a ne "srpski scenario".

- Ne znam baš da li bi bilo kao u Italiji ili Španiji, ali bilo bi eksplozivno bez sumnje. Sve bi se završilo za 6 nedelja sa velikim brojem zaraženih, mnogo hospitalizovanih u kratkom periodu i sa mnogo onih koji moraju na respiratore u kratkom periodu. Sve bismo imali odjednom i u takvim situacijama nijedan zdravstveni sistem na svetu ne može da se izbori - kaže dr Kon.

Dodaje da se onda dešava da oboli mnogo zdravstvenih radnika, te da zdravstveni sistem doživljava kolaps.

Broj smrtnih ishoda bio bi veliki, a sve smo ovo, nažalost, viđali u Italiji i Španiji.

- Imali smo sreće jer smo sve to mogli da vidimo i na vreme shvatimo da sa ovim virusom nema šale. Razmišljali smo da ovaj virus neće izazvati pandemiju, ali je virus iznenadio i pokazao mnogo veći potencijal od onog što smo mislili. Brzo smo reagovali i preokrenuli stav o virusu. Pravovremeno smo reagovali i nećemo se na kraju stideti našeg, "srpskog scenarija" - kaže dr Kon.

Kada je reč o samom virusu, dr Kon kaže da ne znamo o njemu dovoljno stvari. Shvatamo, kako kaže, da se lakše prenosi i da je izazvao pandemiju.

- Buni nas šta će biti tokom leta: da li će opstati preko leta, da li će se lako prenositi, da li će se prebaciti na južnu hemiferu. Buni nas i to što ne znamo kakav nam je kolektivni imunitet na ovaj virus - kaže dr Kon.

Ističe da će se ovo otkriti tokom leta, ispitivanjem na određenom broju ljudi.

- Tako ćemo utvrditi kakav je imunitet populacije na virus - kaže dr Kon.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, dr Kon je istakao da nema žarišta u bolnicama, jer se to nije dozvolilo.

- Oni sa simptomima, a i oni bez, isključeni su iz bolnica. Minimalna je šansa da se prenese virus kod onih koji simptome i nemaju. Ipak, i one bez simptoma smo isključili - kaže dr Kon.

Kada je reč o domovima za negu starih lica, dr Kon kaže da oni sa ozbiljnijim stanjem moraju biti hospitalizovani, a da se oni koji su bili u kontaktu, moraju izolovati.

- Čim se pojavi oboljenje, čovek se odmah izdvaja - kaže dr Kon.

Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u Srbiji, dr Kon kaže da u Beogradu ima najviše zaraženih, iako je na jugu preveliki pritisak kada je reč o smeštajima.

U Beogradu je, kaže, urađeno sve neophodno, a sada je na građanima da poštuju mere.

- Imam utisak da se negde više poštuju mere, a negde manje. To ne možemo sada ni da procenimo tačno. Razlika u smrtnosti je bila 15:1 u zavisnosti od okruga i to ima veze sa kulturološkim običajima. Godinama se stvara mišljenje da respiratorna infekcija prolazi bez problema, a sa koronom to nije tako - kaže dr Kon.

Poziva sve građane iz onih krajeva gde se ozbiljnost ne računa, da idu u kovid ambulante i da ne razmišljaju o virusu kao o nečemu što će sa vremenom proći.

Ponovio je da smo u nedelji maskimuma i da će od naredne doći do popuštanja epidemije. Kaže da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao i da je on pitao kada se može očekivati da se mere popuste.

- Najmanje dve nedelje mora da se beleži pad u broju obolelih, i tek onda se može razmišljati o postepenom ukidanju mera. To pada krajem aprila, ali oprezno ćemo o tome odlučivati - kaže dr Kon.

- Prošli smo 5. nedelju, kada je bilo najava da će kriva ići uvis, ali se to nije dogodilo. Šestu nedelju smo započeli sa nešto većim brojem obolelih, ali je sada nešto niži. Krajem šeste nedelje očekujem da će se brojka spustiti, ali neći ništa da prognoziram. Nagli pad će se jasno videti u toku dve nedelje i tek tada možemo početi raspravu o popuštanju mera - kaže dr Kon, dodajući da možemo "pasti na testu" u domovima za negu starih.

Ako se desi da virus uđe u domove, kako kaže, mora se reagovati brzo i efikasno. I najmanji simptomi, dodaje, moraju biti uzeti za ozbiljno i svako i sa blagim simptomima mora biti tretiran kao da ima kovid.

- Negujemo umereni oprimizam, ali je najvažnije da se sada ne opšutamo - kaže dr Kon.