BILJANA SRBLJANOVIĆ PRVI PUT OTKRILA KAKO I KO JU JE ZARAZIO KOVIDOM-19: Dala sam mu flašu vode da mi je otvori, a on nije nosio rukavice...

Ona je opet do detalja opisala svoju borbu sa opakom bolešću, sve svoje simptome, misli i teške trenutke kroz koje je prolazila tokom lečenja.

Biljana Srbljanović, dramska spisateljica i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, uspešno se izlečena od korona virusa.

Tri nedelje je trajala borba Biljane Srbljanović sa Kovidom-19.

- Ja sam dosta jeftino prošla, lečila sam se kod kuće. Posle tri nedelje izašla sam na otirač ispred svojih vrata, mogla sam da udahnem vazduh, a znam da ima mnogo ljudi koji tek ulaze u to i koji se sa tim nose mnogo teže. S ljutnjom sam objavila taj svoj prvi post. Bila sam ljuta na ceo svet jer kada je krenula da se približava korona iz Italije, shvatila sam je ozbiljno i počela sam da dižem veliku paniku jer radim sa mladim ljudima, svake godine se vakcinišem na grip baš zbog toga, jer sam izložena virusu i morala sam da se ubeđujem sa svima da moraju da se ponašaju ozbiljno - kaže Biljana Srbljanović.

Kako je rekla, kolega o kome je pričala bio je Mrđan Bajić, a rizičan kontakt koji je imala, uprkos svim merama predostrožnosti bila je flašica vode koju su kupili.

- Dala sam mu flašu, on nije nosio rukavice i otvorio mi je vodu - kaže Biljana.

Biljana Srbljanović kaže i da se javila svima sa kojim su tog dana bili u kontaktu i da na svu sreću niko osim nje i Mrđana Bajića nije bio zaražen.

- Ušla sam u lift, sedam u stolicu i krenuo je pregled. Nisam imala upalu pluća, merili su mi nivo kiseonika u krvi i pokazalo se da je 96. Dobila sam hemomicin koji sam pila i pridržavala sam se terapije do detalja.

- Prva tri dana su mi u magli, tada sam imala non stop temperaturu, a onda se potpuno primirilo. Paralelno sa tim, moj prijatelj je punih 15 dana bio na respiratoru u komi i vesti su bile mračne. Negde pred kraj mog dvonedeljnog bolovanja dobili smo lošu vest o njemu i ja sam ponovo dobila temperaturu, ali mislim da je to bilo psihosomatski. Ozdravila sam onog trenutka kad su dva dana kasnije mog druga skinuli sa respiratora - kaže Biljana Srbljanović.

Biljana Srbljanović, podsetimo, 23. marta je objavila da se zarazila korona virusom. Od tada, redovno je obaveštavala pratioce na Fejsbuku o svom stanju. Govorila je i o simptomima koje je osetila.

- Nedeljama sam kašljala do davljenja - ali ja imam sezonski kašalj, jer sam alergična na pseču dlaku moja tri psa (u pojedino doba godine, kad se linjaju) i jer pušim, več 3 godine, kao glupa klinka.

Noću nisam mogla da spavam poslednjih 2 nedelje, jer kad legnem, gušio me kašalj, pa sam se paranoisala, pa mislila da je kovid-19, pa nesanica i opšta malaksalost, pa sam i za to mislila da je kovid- i tako u krug.

Devetog dana od izlaganja virusu (imala sam sreću u nesreći da sam tačno znala kad i kako sam zakačila), odjednom se simptomi menjaju: neka magla u glavi, nepovezana misao, nemam snage ni da sedim, a kamoli hodam, ne mogu da nadjem reč i samo mi se spava. Temperatura je išla do 37.5 i padala ispod 37, ali osečaj da ne mogu da udahnem - ne ono kad se zakašlješ, pa krkljaš i "gušiš se", nego, bukvalnokao da su "cevi" zapušene i vazduh neče da uđe i to je to. Kao neki topli suvi pesak da dišeš, ne znam kako drugačije da objasnim -pisala je tada Biljana Srbljanović.

Biljana je na Fejsbuku podelila i tačnu hronologiju razvoja svoje bolesti, a kako je rekla, kulminacija se dogodila 19. marta:

"Niska temperatura, teško disanje, malaksalost kakva se ne da opisati, jedva ustajem iz kreveta. Ne mogu da jedem, nije mi bistra glava, ne vidim izoštreno. Do tada smo imali kućnu izolaciju muž i ja, sada on, kao negativan, prelazi u drugi stan, i dalje pod izolacijom totalnom. Ja sam pozitivna, odlazim u bolnicu. Snimaju mi pluća, daju kiseonik, vade krv, određuju terapiju, malo se izmolimo međusobno da mi je bolje da sam u karantinu kod kuće. Njima neću zauzeti dragoceni krevet, a odgovorna sam i bukvalno ne mrdam iz jedne jednine sobe i kupatila, iako sam poptuno sama u kući. Sve mi stiže do vrata", pisala je Biljana Srbljanović.

Juče je na Fejsbuku Biljana Srbljanović objavila i da je zvanično izlečena od Kovida-19.