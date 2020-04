Specijalna emisija na Televiziji Pink "Vreme korone" ugostila je ove nedelje predsednika Fudbalskog saveza Srbije Slavišu Kokezu, direktorku Instituta za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Srbije dr Danicu Grujičić i zastavnika prve klase Sašu Radojević, zamenik komandanta karaule "Košare" 1999. godine.

Predsednik FSS govorio je o tome kako se osećao kada je saznao da je oboleo od koronavirusa. Ističe da nije osećao tegobe zapaljenja pluća, iako mu je postavljena upravo ova dijagnoza.

- Danima sam se praktično borio za vazduh. Tada sam osetio i strah, i paniku i bez kiseonika mi je bilo teško da dišem. Zahvaljujući doktorima i sestrama koji rade na Infektivnoj klinici, uspeo sam. Neverovatna je briga koju su pokazali i hvala im za sve što rade za pacijente - započeo je svoju priču Kokeza.

Sestre, lekari, pa čak i higijeničari, svi do jednog su, kaže, ljubazni i sa neverovatnom dozom solidarnosti.

- Po deset puta u dva sata su dolazili da iskontrolišu količinu kiseonika pacijentima. Briga i ljubaznost su neverovatni - kaže Kokeza za Pink.

Divljenje za lekare i medicinske sestre koji rade profesionalno i sa ogromnom dozom solidarnosti

Dr Grujičić je takođe iskazala svoje divljenje i zahvalnost svima koji učestvuju u radu sa pacijentima.

- Posebno divljenje za one koji rade u skafanderima. To nije lako. Mi smo navikli da radimo pod skafanderima, ali neki nisu i sigurna sam da će država naći način da im se oduži - rekla je doktorka.

Ona je istakla da se Kovid-19 lako prenosi i da često mutira, a da je najbolji primer nepredvidivosti upravo ono što je ispričao Slaviša Kokeza.

- Osećate se dobro i samo odjednom dolazi do naglog pogoršanja. Pacijenti se osećaju kao da se dave u vodi - objašnjava dr Grujičić.

"Kovid-19 ima etički kodeks pa ne ubija decu, oni iz 1999. ga nisu imali"

Govoreći o učešću Vojske Srbije u borbi protiv koronavirusa, Saša Radojević kaže da je vojska uvek tu za svoj narod i da ulaganje u vojsku nikad nije greška, što se i pokazalo.

- Naravno da ćemo pobediti, sada je drugačije jer je neprijatelj nevidljiv, ali Kovid-19 ima etički kodesk pa ne ubija decu. Ovi iz 1999. nisu imali ni taj kodeks i ubijali su čak i najmlađe - kaže Radojević za Pink.

Ističe da Vojska izvršava sve one obaveze koje se podrazumevaju po vanrednom stanju,

- Radimo sve da izađemo što pre iz ove bitke i to kao pobednici i heroji - kaže on. Kada je reč o borbama na Košarama, kaže da je tada njega i njegove saborce vodila ljubav i patriotizam.

- Mi smo radije išli u smrt nego u predaju i povlačenje. Sada bih uradio isto, samo sa više iskustva, znanja i efikasnosti - kaže Radojević za Pink.

"Mislili smo da je korona daleko od Srbije..."

Kokeza kaže da je on, kao i većina ljudi, mislio da je koronavirus daleko, da neće doći do nas, a da se onda desilo da je baš on jedan od obolelih. Kada je reč o imunitetu, kaže da je jako važno da je imunitet što bolji.

Dr Grujičić pak ističe da pravila nema, ali da su najdisciplinovaniji oni kojima je i imunitet najjači.

- Videla sam pre neki dan da ljudi šetaju bez maski, a dovoljno je da neko ko je zaražen prolazi pored vas i da se nakašlje. Distanca mora biti dovoljno velika da se neko ne bi zarazio - kaže Grujičić, dodajući da je Kokeza sada, kada je preležao koronavirus, zaštićen.

Kokeza kaže da da velika većina ljudi i dalje ima svest o opasnosti, dok sa druge strane ima i onih koji ne razumeju šta je koronavirus.

- Ne mogu da kažem u kojoj meri se korona (ne)ozbiljno shvata. Vidim sa prozora da ima ljudi koji stoje jedan do drugog bez zaštite. To je opasno i neki očigledno ne shvataju opasnost - kaže Kokeza.

"Cimeri iz bolnice ostaju prijatelji za ceo život"

Kokeza o vremenu provenom u bolnici priča ovako:

- Imao sam još dva cimera u sobi i dosta smo se zbližili. Proživljavali smo sve zajedno i dešavalo se da ljudi u sobi do nas umru. To budi tužne emocije i stvarno je strašno to preživljavati - kaže Kokeza.

Ističe da je u kontaktu sa ljudima sa kojima je bio u bolnici, između ostalih sa Nikolom Rosićem, srpskim odbojkašem.

- Bodrili smo jedni druge, delili smo hranu koju su nam porodice slale. Delili smo apsolutno sve - rekao je Kokeza, a onda se njegov cimer, Rosić. uključio u program uživo.

On je ispričao kako je saznao da je pozitivan na koronavirus, a sve je počelo od blagih simptoma, temperature i malaksalosti.

- Bilo je teško kada sam saznao da sam pozitivan, dobio sam podršku, ali je to bila lično moja borba. Slaviša i ja smo se sreli na istom odeljenju i od tada počinje naša zajednička borba - kaže Rosić.

Dodaje da je osetio olakšanje kada je ugledao Sinišu, te da su odmah razmenili iskustva.

- Zajedno smo prešli i u KBC Dragiša Mišović, i tu smo čitali svašta: da umiru i mladi i stari, i zdravi i bolesni. Kako je vreme odmicalo, prebacili smo na pozitivu, bodrili smo se međusobno i na kraju uspeli da pobedimo - kaže Rosić.

Posle "Dragiše Mišovića", on je prebačen na Sajam.

- Tamo nisu hotelski uslovi, niti uslovi kao u "Dragiše Mišovića", ali za mene lično posle 12 dana dobio sam više prostora, jer smo u bolnicama imali male sobe. Najznačajnije mi je bilo to što sam video neverovatnu borbu lekara i sestara koji neumorno rade za pacijente - rekao je Rosić.

Kokeza kaže da su se neverovatno zbližili zahvaljujući iskustvu koje su doživeli zajedno. Kaže da je Predrag Đelevski, njegov 3. cimer koji je izlečen, dao krvnu plazmu kako bi pomogao zaraženima, a da će i on to uraditi, samo je potrebno da prođe 21 dan od poslednjeg negativnog testa.

"Vojska pomaže u borbi protiv Kovida-19, a ujedno čuva bezbednost zemlje"

Nastavljajući o učešću Vojske Srbije, Radojević podseća da su izgrađene i pripremljene privremene bolnice i da pored sveg posla, Vojska čuva bezbednost zemlje i njenih granica.

"Napokon se odaje počast herojima"

Prisećajući se Košara, kaže da mnoge porodice nisu smele da znaju kako su im deca poginula. Ističe da se zbog svega proživljenog apsolutno ne bavi politikom, niti to ikada želi, ali da mora da kaže sledeće:

- Radio sam 2012. ili 2013. u Ministarstvu odbrane i tada je Vučić doneo naređenje da se bombardovanje Jugoslavije zamene rečima "NATO agresija na Jugoslaviju". Tada smo počeli od nule i dotad nam je malo falilo da nazovemo ovu agresiju "Milosrdnim anđelom" - kaže on.

- U septembru 98. sam došao na Košare i nisam slutio šta će se desiti, a danas se radujem jer neprijatelj nije uspeo da ostvari svoj cilj - kaže Radojević. Dodaje da mu je, u teškim danima borbe, snagu davalo to što mu je blizu rodna Peć.

Kaže da treba biti optimista, ići dalje i pobeđivati u miru. On se zahvalio na prošlogodišnjem dostojanstvenom obeležavanju godišnjice bitke.

- Zahvaljujući ministru odbrane snimljen je i dokumentarni film "Ratne priče sa Košara" koje je videlo preko sedam miliona ljudi. Objavljivane su knjige, postavka muzeja je vratila sećanje na te heroje, ove godine dobili smo i Zakon o borcima, što se prvi put desilo - kaže Radojević.

Kokeza poslao snažnu poruku: Samo je zdravlje važno!

Kokeza kaže da je u najtežim trenucima shvatio da je sve osim zdravlja nevažno.

- Brinemo se da li ćemo stići, da li imamo patike od 50 ili 300 evra. Sve ovo je nebitno, sve materijalno je nevažno. Frka, trka, strah da ćemo nešto propustiti... Sve to je nebitno i nigde nećemo zakasniti. 16 dana sam ležao u bolnici i tada je važna komunikacija i podrška ljudi. Hvala predsedniku Vučiću koji me je zvao gotovo svaki dan. On je zvao i Igora Đantara i znam minimum 10-15 ljudi koje je zvao - kaže Kokeza.

Ljudi, kaže, nisu verovali da ih je zvao predsednik i kaže da mu duguje veliku zahvalnost, kao i svim ostalima koji su se javljali, uključujući i ljude iz sveta sporta iz drugih država.

- Zvao me je i Infatino, brojni fudbaleri, treneri, funkcioneri klubova. Igor Đantar mi je pomogao tako što je sa mnom podelio svoje iskustvo, pa sam svoju situaciju upoređivao sa njegovom - kaže Kokeza.

Đorđe David: Imam crne rupe, 3 dana se ni ne sećam! Svaki duboki udah terao me je na kašalj koji me je cepao od grla do stomaka

U program se uključio i Đorđe David, koji je takođe pobedio koronavirus. Kaže da je sve krenulo sa upalom pluća, da je imao visoku temperaturu i da se tri dana i ne seća.

- Svaki dublju udah pravio mi je kašalj koji kao da me je cepao od adamove jabučice do stomaka. Proveo sam 16 dana u bolnici i posle svega znam da je najvažnije da poštujemo propisane mere - kaže Đorđe David.

Dr Grujičić kaže da je Srbija pokazala neverovatnu dozu solidarnosti.

- Bez obriza na sve, Srbija se zasad sasvim dobro bori. Svakako da nije trebalo da ne pustimo svoje ljude u svoju zemlju. Morali smo da ih primimo i glupost je govoriti da su oni doneli infekciju - kaže dr Grujičić.

Zastavnik se slaže da su Srbi disciplinovani, a pre svega solidarni.

- Svi smo shvatili da samo solidarno i ujedinjeno možemo da dobijemo ovu bitku - kaže Radojević.

- Soilidarnost imamo u sebi i jako je važna, a zdravlje nema cenu - zaljučio je Kokeza.

Kokeza kaže da je čitao tekst koji je napisao ruski naučnik, a koji kaže da svako jutro napravi 6-7 kockica od đumbira i gricka ih na svaka 3 sata.

- Ta naučnik kaže da je đumbir odličan za imunitet. Ne znam da li ovo ima smisla, ali eto, to sam čitao u bolnici - kaže Kokeza.

Dr Grujičić kaže da su najbolji lekovi na svetu nastali iz biljaka.

- Sve najbolje dolazi iz prirode. Skoro 40 godina lečim bolesti i preventiva je jako važna - kaže dr Grujičić.