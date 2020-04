Na Klinici za ginekologiju KBC " Dr Dragiša Mišović", koja je Kovid bolnica juče je urađena intervencija kod trudnice koja je zaražena korona virusom kako bi se spasao plod.

Intervencija je urađena kod trudnice koja je pozitivna na koronavirus, a u 31. nedelji trudnoće, kako bi se pomoglo bebi koja je ugrožena.

- Urađena je intrauterena transfuzija kod fetusa. Kod mame koja ima drugačiju krvnu grupu od bebe, prolaze antitela, koja kod bebe izazivaju hemolitičku bolest. Ako ne damo bebi transfuziju, doći će do uginuća. Da bismo je spasili, pod punom opremom uradili smo transfuziju iglom kroz stomak, u pupčanik. Izvadi se krv bebe, odredi koliko obrađene krvi treba da se ubaci kroz tu iglu u pupčanik i beba dobije transfuziju - izjavila je načelnica Bolnice za ginekologiju i akušerstvo dr Slađana Mihajlović.

I mama i beba su dobro.

- Nadamo se da će što više izgurati, još nedelju dve da se uspešno završi porođaj i nadamo se da će majka izaći nasmejana - navela je načelnice bolnice.

Dr Mihajlović kaže da je krv koja je bila neophodna bebi, zapravo specijalno obrađena i da je, zbog visokospecifične procedure, bilo jako teško nabaviti je.

- Dosad ove intervencije nismo radili u našoj bolnici. Iako smo bili spremni, ovakve procedure radile su se u tercijarnim ustanovama, isko su se i tamo retko vršile. Uspešno smo organizovali celu intervenciju, a majka je prezadovoljna i srećna – kaže dr Mihajlović. Ističe da je ova intervencija bila jedino rešenje i da je bila neophodna, u suprotnom moglo je doći do smrti fetusa.

- Ceo tim bio je pod punom opremom, u skafanderima, sa naočarima... Ova intervencija se teško izvodi i u nomalnim uslovima, a kamoli kada vam se naočare konstantno magle. Sve smo uspeli da uspešno završimo i, uprkos ogromnom umoru, presrećni smo – kaže dr Mihajlović.

Ističe da su trudnice i porodilje u ovoj bolnici u dobrom stanju, da pojedine ni nemaju simptome, iako su kovid pozitivne, dok neke imaju blage simtome.

- Sve one dobijaju adekvatnu terapiju za trudnice. Reč je o skupoj terapiji koja se propisuje samo njima, a one dobro reaguju na nju. Sve one trudnice koje su se porodile i koje su imale dva negativna testa, isto kao i njihove bebe, poslate su kući u samoizolaciju - kaže dr Mihajlović.

Dodaje da je porodilja iz severne Mitrovice, koja je zaražena koronavirusom, a čija beba ima 15 dana, u dobrom zdravstvenom stanju i za nju je zadužena Dečja bolnica KBC "Dragiše Mišović".