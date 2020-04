View this post on Instagram

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, sveštenstvu i monaštvu, kao i svim pravoslavnim vernicima koji Vaskrs slave po Julijanskom kalendaru. U čestitki se kaže: „Upućujem najiskrenije čestitke svim građanima Srbije koji slave vaskrsenje Hristovo, sa željom da ovaj najveći hrišćanski praznik proslave u nadi i smirenju. U vremenu velike pošasti koja je zahvatila ceo svet i na iskušenje stavila ljude svih vera i nacija, mi proslavljamo naš veliki praznik sa nadom da će naše molitve za zdravlje, mir, blagostanje i opšte dobro celog čovečanstva naći svoj put i da će biti uslišene. Iako su naše porodice razdvojene, iako mnogi samuju i sa strepnjom očekuju svaki novi dan, upravo Vaskrs svima nama daje i snagu i nadu da u čvrstoj i nepokolebljivoj veri proslavimo život u svoj njegovoj punoći. Vasrkšnji praznik nas i sada, možda više nego ikada, podseća na blagodet praštanja, međusobnog razumevanja i podrške, na duh zajedništva i nesebičnog davanja, kako bismo složno pobedili ovu veliku nevolju koja nas je sve snašla. Želim da ovaj praznik svi dočekamo sa nadom, proslavljajući život koji upravo na Vaskrs dobija svoje puno značenje i smisao. Uz najbolje želje svima za dobro zdravlje, mir, spokoj i zajedništvo, upućujem vam najradosniji pozdrav: Hristos vaskrse!“, navodi se u čestitki predsednika Vučića.