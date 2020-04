Konačno stigao odgovor na pitanje koje sve zanima: EVO KAKO ĆETE DOBITI PLATU ZA APRIL, MAJ I JUN!

Radnici u velikom broju kompanija u Srbiji, uglavnom onih većih, dobili su odgovor na pitanje koliku zaradu će dobijati naredna tri meseca.

Istovremeno su dobili i odgovor na pitanje kako će na isplatu u aprilu, maju i junu, uticati to što će država svakoj kompaniji, za svakog radnika, dati po 30.000 dinara.

I najčešći odgovor je sledeći - većina poslodavaca isplaćivaće zaradu u dva dela - i to u drugom delu 30.000 dinara, a u prvom ostatak do pune plate. Na ovaj način radnik u finansijskom smislu neće biti oštećen i jedina razlika u odnosu na ranije je to što će zaradu primiti u dva dela.

Mogućnost koja, takođe, postoji jeste da poslodavac isplati celu zaradu, kao što je to činio do sada, a da 30.000 dinara bude drugi deo kao dodatak na platu. Ipak, imajući u vidu da gotovo da nema kompanije u Srbiji kojoj poslovanje zbog trenutnih okolnosti nije ozbiljno narušeno, malo je poslodavaca koji će i biti u mogućnosti da na ovakav način postupe.

Više će, i to mnogo, rekli su nam mnogi poslodavci, biti onih koji će nažalost plate radnicima morati da smanje, i to zbog narušene likvidnosti, stopiranja prihoda i gomilanja rashoda.

Dragoljub Rajić, konsultant iz Mreže za poslovnu podršku kaže da su mnoge kompanije već sada u aprilu, linearno umanjile plate.

- Morali su, jer su s jedne strane dobili značajno manje prihode, a s druge im je važno da zadrže kvalifikovane i stručne radnike, koje je inače teško naći na tržištu. Mnogo je istovremeno onih koji su dali i otkaze i otpuštanja će tek biti, i u srednjim i velikim preduzećima, i to zbog sve većeg pada tražnje na globalnom tržištu. Pogledajte samo tri velike industrije automobilsku, aero i proizvodnju mašina i opreme za ugostiteljstvo i turizam. Imamo dosta firmi u ovim oblastima koje rade neke komponente i svi su u problemu - kaže Rajić.

Podsetimo, država je nedavno u sklopu ekonomske pomoći privredi, donela odluku da svakoj kompaniji, za svakog radnika, isplati po 30.000 dinara tokom tri meseca.

Cilj države je da na ovaj način svakom radniku obezbedi bar minimalac, a da li će poslodavac dobijeni novac dati kao dodatak na platu ili ne, njegova je volja, pre svega mogućnost u momentu kada cela privreda gotovo da stoji.