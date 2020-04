SVE ZBOG KORONAVIRUSA! Svi bi da stan u Beogradu zamene za kuću u ovom delu grada

Policijski čas je mnogima u zgradama teško pao. Probudila se želja za makar malim parčetom slobode, za dvorištem.

Pandemija izazvana korona virusom je, između ostalog, podstakla želju kod mnogih koji žive u stanovima - da kada sve prođe kupe kuću ili bar razmatraju tu opciju.Iako često kažemo da je kuća "rupa bez dna", jer zahteva mnogo rada, saglasićemo se da bi nam sada svima dobrodošlo da imamo dvorište, okućnicu i svoj mir. Da možemo da izađemo napolje kad god poželimo i uživamo u prirodi. Ali, ni odabir placa i kuće nije uvek lak zadatak.

Ako živite u Beogradu, okolna mesta jesu dobro rešenje, ali samo delimično. Ako nemate kola, morate dobro da razmislite koje sve opcije prevoza imate do posla, a sa druge strane, roditelji se teško odluče da napuste grad zbog škola i vrtića, zdravstvenih ustanova, blizine prijatelja, rodbine.

U tom slučaju, najbolje je odabrati "nešto između", naselje koje se nalazi u gradu, ali nije grad. Jedno takvo leži na periferiji Beograda i izgrađeno je relativno skoro, mada se godinama postepeno "punilo". Reč je o Miljakovcu 3 (opština Rakovica). Najpre je 1970. nastao Miljakovac 1, a onda tri godine kasnije i Miljakovac 2.

Miljakovac 3 je poznat kao samoniklo naselje s privatnim kućama, a onima koji su ga prvi naselili nije bilo nimalo lako, jer je autobus 48 vozio samo do "dvojke". Dakle, ostatak puta su morali peške ili kolima. Prvi koji su se tamo nastanili su ujedno i prvi prepoznali potencijal Miljakovca 3, u smislu da nisu daleko od centra (10-ak kilometara), a izolovani su - imaju baš ono što sada svi traže.

Kako je rasla potražnja za placevima, a potom i gotovim kućama, tako je i ovo naselje postajalo bogatije, pa sada ima sve što vam treba: od prodavnica, preko apoteka, do kafića, igraonica i ordinacija. Kriza izazvana Covidom-19 mogla bi da pogura prodaju kuća u ovom delu Beograda, s obzirom na to da će ljudi ubuduće tražiti drugačiji način života.Nadomak naselja, tačno između Miljakovca 1, odnosno 2 i Miljakovca 3 - nalazi se poznata Miljakovačka šuma, koju ovih dana rado koriste svi oni koji ne mogu ili ne smeju do grada, odnosno da budu u kontaktu s drugima.

U ovom naselju se vremenom broj kuća na prodaju značajno menjao, u smislu da ih je sve više, kao i raspoloživih placeva. Osim toga, ima vrlo otmenih kuća, s luksuznim uređenjem, čija cena može da dostigne 230.000 evra (270 m2), 148.000 evra (210 m2), 280.000 evra (kuća sa bazenom, 400 m2), 200.000 evra (230 m2).

S druge strane, na Miljakovcu 3 možete sklopiti i dosta bolji dil kada je reč o ceni i kvadraturi, pa tako kupiti 70 m2 za 42.000 evra, ili 90 kvadrata za 58.000 evra, odnosno novogradnju gde će vas kvadrat koštati 600 ili 700 evra.