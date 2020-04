KONTINUIRANA STERILIZACIJA VAZDUHA U ZGRADI TV PINK: Željko Mitrović pustio u rad UV turbine koje ubijaju viruse i bakterije!

Pojava virusa Covid-19 i proglašenje pandemije, dovelo je do nastojanja da se stručnjaci na svetskom nivou svakodnevno trude da pronađu efikasno rešenje u borbi protiv ove pošasti. Međutim, tek u psolednjih nekoliko dana, pojavili su se prvi naučni radovi na temu benefita ozoniranja krvi u lečenju obolelih od koronavirusa – teorija do koje je Željko Mitrović došao još pre više od mesec dana.

Vlasnik TV Pink je još 16. marta izvršio ozoniranje cele zgrade, ali i svoje krvi, kao vid prevencije, a onda se pobrinuo da njegovi zaposleni, dok obavljaju radnu obavezu, budu apsolutno bezbedni.

Željko je na ulasku u zgradu TV Pink postavio čitav sistem za dezinfekciju – barijera koja dezinfikuje cipele i kosu, zatim kabine u kojoj svaki zaposleni pere i dezinfikuje ruke, nakon čega se ulazi u UV komoru koja potpuno sterilize garderobu. Pored toga, Željko je svakom zaposlenom obezbedio maske za lice, vizire, kape za kosu i dezinfekciono sredstvo. On je tada spomenuo da su u planu i UV turbine za prečišćavanje vazduha, a danas su te turbine stigle u zgradu TV Pink.

Dakle, posle postavljanja rotacionih UV komora i ozoniranja zgrade, Željko je danas postavio UV turbine za sterilizaciju vazduha, a on je iskoristio priliku da građanima objasni kako funkcionišu ove naprave.

- Nalazimo se, ja bih rekao, u samoj završnici borbe protiv ove dosadne korone i evo mi ćemo sutra u zgradi TV Pink da konačno instaliramo ove UV turbine koje sam najavio na samom početku i koje smo konačno stigli da napravimo. To su turbine koje rade po relativno jednostavnom principu: vazduh ulazi u turbinu kroz otvor, gde je izložen UV zračenju i vraća se nazad u prostoriju. To su UV cevi koje rade na 243,7 nanometara, odnosno na frekvenciji od približno 1.230 teraherca, a to su veoma visoke frekvencije. Ove turbine su garancija, ako je energija dovoljna, da će svi virusi, bakterije i gljivice biti ubijeni. Ono što je novina i delimično patent, jeste što snagu ovog motora možemo trimovati, što znači usporavati. Svaki mikroorganizam ima svoj prag dezintegracije i potrebna je drugačija energija. Ovde je čitava lista mikroorganizama sa njihovim pragovima dezintegracije UV zračenjem. Ono što mi mislimo da je novina u ovome je što trimovanje tog motora, odnosno regulisanje njegove brzine, reguliše I protok tog vazduha. Što vazduh sporije protiče, to je broj mikroorganizama koje ove UV turbine ubijaju veći. To je potvrđeno, nisam ja ništa izmislio, to su potvrdile brojne kliničke studije, mnogi Univerziteti i na kraju krajeva, vrlo slične turbine ima svaka hirurška sala, pa čak i u Srbiji. Tako da, svi oni koji me optužuju, trebalo bi da znaju da se mi ovde bavimo samo onim što nam je priroda već dala. Ako se sećate, pre tih kliničkih ispitivanja i potvrda, imali smo naše bake koje su iznosile posteljinu na sunc, znajući da će na taj način uništiti bakterije i viruse. Ili ozon: mene je otac uvek posle kiše i grmljavine terao da idemo u šetnju, kako bih ozonom snabdeo pluća – rekao je Željko.

Ako se uzme u obzir da TV Pink nema nijednog zaraženog, iako je dnevna posećenost zgrade bila više od 500 ljudi, čini se da su se sve Željkove dosadašnje metode pokazale i te kako uspešnim u borbi protiv koronavirusa.