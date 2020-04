PINK U LABORATORIJI "VATRENO OKO": Sve što se do sada radilo manuelno, radiće ROBOTI! Obrađivaće se 2.000 testova dnevno

Laboratorija „Vatreno oko“, izgrađena za samo 14 dana u Beogradu, jedina je takva u regionu i dnevno će obrađivati 2.000 uzorka testova na koronavirus. Sve što se do sada radilo manuelno, radiće robiti, a kada prođe pandemija koronavirusa , koristiće se se za dijagnostiku i ostala istraživanja.

Pink je posetio ovu laboratoriju kako bi se upoznao sa procesom rada, a tamo su sreli i stručnjake iz Vuhana koji su došli da pomognu našim stručnjacima.

Laboratorija je dobila naziv „Vatreno oko“ jer je po kineskom mitu to znači oko koje vidi svakog duha i svakog đavola.

Pravljena po uzoru na laboratoriju iz Vuhana specifična je po tome što će moći da obrađuje 2.000 uzoraka testova dnevno.

- Sve komunikacije između četiri laboratorije koje se ovde nalaze se obavljaju preko paz boksova. Kada se on zatvori sa jedne stane, tek tada može da se otvori sa druge. Ljudi ne mogu da prelaze iz laboratorije u laboratoriju dok se ne presvuku –objasnila je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inžinjerstvo dr Jelena Begović.

Kako je dodala, plavim strelicama je označen put uzoraka, a crvenoim opada, što je izuzetno važno.

Do sada se radila manuelna izolacija RNK što je vrlo osetljiva procedura koja dugo traje, a sada će to raditi roboti.

- Mi to radimo peške i to je nama za istraživanja više nego dovoljno – kaže Begović, ali navodi da to u ovoj situaciji nije lako, jer dugo traje i radi se sa veoma infektivnim materjalnom i pod pritiskom.

Kako je dodala, ideja je da se proces skrati i automatizuje.

Laboratorija se na 750 kvadrata, a pola prostora će biti pod negativnim pritiskom što znači da bilo kakav infektivni agens ne može da izađe.

Izgradnjom ove laboratorije višestruko se unapređuje mogućnost u broju testiranih osoba.

- Dobili smo kompletnu laboratoriju koja na molekularnom nivou otkriva infektivni agens u ovom slučaju koronavirusa – kaže Milika Ašanin, direktor KCS koji ističe da je posebno važno to što će ona trajno ostati u Srbiji.

Ašanin nije krio zadovoljstvo što je izgradnjom oboren rekord, kako kaže, čak su Kinezi rekli da smo bili bolji od njih.