Još 296 zaraženih i 7 preminulih u prethodna 24 sata! Dr Gojković: Za nama je možda NAJTEŽA NOĆ DOSAD, Negotin je NOVO ŽARIŠTE

Od sedam preminulih u prethodna 24 sata, njih četvoro bili su korisnici Gerontološkog centra u NIšu, saopšteno je na konferenciji.

Prof. dr Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo, saopštio je da je u Srbiji u prethodna 24 sata zabeleženo 296 novoobolelih, čime je broj zaraženih porastao na 7.779. Hospitalizovano je 3.135 ljudi. Testirano je ukupno 59.938 ljudi, a na respiratoru je 91 pacijent.

Preminulo je još 7 osoba, 4 muškarca i 3 žene, čime je ukupan broj žrtava porastao na 151. Od koronavirusa izlečeno je 1.152 ljudi.

Za nama najteža noć dosad. Među preminulima i 4 korisnika Gerontološkog centra u Nišu

Kada je reč o ustanovama za smeštaj korisnika, 531 korisnik je zaražen, kao i 131 zaposleni, navela je dr Darija Kisić Tepavčević.

Koronavirus je registrovan u 30 ustanova, a broj izlečenih zaposlenih je 10.

- Do današnjeg dana 41 osoba iz Gerontološkog centra Niš dobila je rezultate da je negativna i oni su vraćeni u centar - rekla je Kisić Tepavčević.

Gojković je rekao da od jutros nije bilo smrtnih slučajeva, ali da je tokom noći preminulo sedmoro ljudi.

- U prethodna 24 sata uspeli smo da testiramo više od 5.000 osoba - kazao je Gojković.

Gojković je rekao da se situacija u Beogradu stabilizovala i dodao da se situacija u Nišu drži pod kontrolom.

- Ukazuje se da smo u 24 sata imali 26 pozitivnih građana u Negotinu, to nam je novo žarište - kazao je Gojković i kazao da se veruje da je situacija vezana za Gerontološki centar Radost.

Odgovarajući na pitanja novinara, Gojković je rekao da se u KC Niš 14 osoba nalazi na respiratoru.

- Moramo još puno da radimo da bismo se vratili na stanje pre epidemije, to jest pandemije. Naravno da ćemo jedan deo kapaciteta bolničkih ponovo staviti u njihovu osnovnu svrhu - naveo je pokrajinski sekretar za zdravstvo.

Gojković je kazao da će to vraćanje bolničkih kapaciteta iziskivati veliki napor, kao i da će se kovid centri zatvarati po smanjenju pacijenata zaraženih koronavirusom.

- To podrazumeva da će zdravstveni radnici ponovo raditi u drugačijim uslovima... Zdravstveni sistem čekaju novi izazovi - kazao je Gojković i istakao da u sledećem periodu moramo da shvatimo da treba da naviknemo da živimo sa prisustvom virusa.

Kisić Tepavčević je rekla da su od sedam preminulih njih četvoro korisnici Gerontološkog centra u NIšu. Kaže da je to pokazalo da je ova populacija najosetljivija na koronavirus.

- Bez obzira što su na početku ispoljavali blage simptome, završili su sa smrtnim ishodom, to pokazuje nepredvidivost ovog virusa - pojasnila je Kisić Tepavčević.

Cilje mera bio je zaustaviti progresivno širenje virusa. Procenat pozitivnosti i danas je manji od 6 odsto

Kisić Tepavčević je odgovarajući na pitanja novinara rekla da je prethodnih nedelja cilj bio zaustaviti progresivno širenje virusa.

- Sve mere su bile u cilju očuvanja ljudskih života - rekla je ona i dodala da epidemiologija nije vezana samo sa socijalno distanciranje i da su mnoga istraživanja u 21. veku sofisticirana.

Kisić Tepavčević je rekla da sada dolazi do blagog produženja inkubacionog perioda i dodaje da to pokazuje da je manja infektivna doza u cirkulaciji.

- To su indirektni pokazatelji koji se indirektno pokazuju prethodnih nedelja. Nadam se da ćemo jasno da vidimo silazni trend - navela je ona i kazala da je procenat pozitivnost manji od 6 odsto.

Kazala je da se prate i indirektni kontakti koji se testiraju i istakla da će se nastaviti sa tim.

Gojković je naveo da mi nismo još uvek sigurni da znamo sve o ovom virusu i dodao da niko to sada ne može da kaže.

- To nas brine. To da ne dođe do drugačije slike... To je nešto sa čim se cela planeta susreće. Nama je od početka najvažnij cilj bio da sprečimo poraszt zaraženih - kazao je Gojković.

On je rekao da niko ne zna kako će se virus ponašati u letnjem periodu.

Gojković je rekao da će mere za sledeću nedelju zavisiti od toka epidemije i toga na koji se način ponašamo.

- O tome ćemo pričati u ponedeljak, utorak na sednici Kriznog štaba - kazao je Gojković i dodao da su sve mere koje su uvedene bile najavljene dan, dva ranije. Istakao je da će tako biti nastavljeno i ubuduće.

Kisić Tepavčević je upitala sve okupljene da li ima iko ko ne bi izašao napolje sa svojom porodicom sledećeg vikenda ako ne bi bilo mera. Odgovora nije bilo, te je dodala da je onda svima jasno šta struka preporučuje.

Dvoje mrtvih na 100.000 stanovnika - rezultati su jasni

Odgovarajući na pitanja novinara Gojković je rekao da je Srbija od početka krize obezbedila sve što je potrebni i istakao da to pokazuju rezultati.

- Rezultati su jasni. Od početka smo govorili da nam je cilj da imamo što manje građana koji će tragično završiti. Do današnjeg dana taj broj u Srbiji je mnogo manji nego u drugim zemljama - istakao je Gojković i dodao da je Srbija deset puta bolja od Švajcarske po tim podacima.

U Belgiji je 30 puta veća smrtnost u Belgiji, dodao je Gojković, a 177 puta je veća smrtnost u Italiji.

- To je rezultat politike Srbije, zdravstvenih radnika Srbije i građana Srbije i to niko ne može da ospori. Pojedinci to pokušavaju da opovrgnu, a ne znam kako - rekao je Gojković i govoreći o pomoći koju je Srbija poslala Italiji dodao da su oni naši prijatelji koji su nam često pomagali.

Svi zdravstveni radnici imaju obezbeđenu apsolutno svu neophodnu zaštitnu opremu

Gojković je, odgovarajući na pitanja novinara o uloženim sredstvima Srbije u zdravstvo, istakao da bi dao ceo budžet Srbije za život jednog građanina.

- Svi zdravstveni radnici u Srbiji imaju apsolutno obezbeđenu ličnu zaštitnu opremu - naglasio je Gojković i dodao da se to jasno vidi na osnovu broja zdravstvenih radnika koji su oboleli.

Gojković kaže da su oni prvi na udaru i da je normalno da se deo njih inficira virusom.

- Svi oni imaju adekvatnu zaštitu vezanu za profil svog rada... Upravo za priču ima opreme, nema opreme... To kao da vam dođe neko u Novom Sadu i kaže srušen je most u Novom Sadu, napravi se situacija da se ljudi uplaše i vide most...Onda ljudi kažu da ih ti neki lažu - kazao je Gojković i istakao da postoje razne zamene teza.

Gojković je rekao da nema potrebe unositi zabune jer to više nikom nije interesantno i dodao da Srbija radi na proizvodnji zaštitne opreme.

Govoreći o izborima Gojković je rekao da je stav Vlade jasan i da je on taj da se niko ne bavi politikom dok je država ugrožena virusom.

- Dokle god imamo ovakvu situaciju, o politici ne pričamo i ne razgovramo - naglasio je Gojković.