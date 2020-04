OVAKO ĆE DA IZGLEDA ŽIVOT KADA SE UBLAŽE MERE! Dr Kisić za Pink: Sve ukazuje da je povoljna epidemiološka situacija, ali rano je za opuštanje!

Epidemiolog Darija Kisić Tepavčević poručila je građanima da u narednom periodu izbegavaju teretane i fitnes centre, i ako baš moraju, da vežbaju na otvorenom i u prirodi.

U Srbiji je u prethodna 24 sata zabeleženo 296 novoobolelih, čime je broj zaraženih porastao na 7.779. Preminulo je još sedam odsoba, pa se ukupna cifra smrtnih slučajeva od COVID-19 popela na 151. Najnovija vest je da je novo žarište koronavirusa Negotin.

U poslednja 24 sata u Srbiji je testirano 5.051 osoba što je najveći broj testiranihod koronavirusa u jednom danu do sada.

Epidemiolog dr Darija Kisić Tepavčević rekla je za Nacionalni dnevnik TV Pink da virus postepeno slabi, jer se pokazalo da većina zaraženih ima blagu kliničku sliku.

-Povećan nam je kapacitet za testiranje, a ovi podaci ukazuju da imamo sve više onih koji su blaže zaraženi, ili nemaju nikakve simptome koronavirusa. Važno je da je ovo sada već učestala praksa – rekla je dr Kisić.

„Tek treba da se utvrdi kako je virus ušao u starački dom u Negotinu“

Međutim, u Domu za stare "Radost" u Negotinu potvrđeno je 26 slučajeva novoobolelih štićenika, a strahuje se da to nije konačan broj, pa je zbog toga ovaj grad u Srbiji dobio imiž novog žarišta.

-To je ono što se apsolutno moglo sprečiti i toga smo se pribojavali. Teško je retrogradno otkriti uzrok širenja zaraze. Možda je razlog poseta ili je virus uneo neko od zaposlenih. Zaposleni nose opremu, ali dovoljan je jedan trenutak nepažnje i da dođe do cirkulacije virusa. Starije osobe su podložnije težim oblicima bolseti i može lako da se desi i smrtni ishod. Na primer, u Nišu je kod određenih osoba iz Gerentološkog centra došlo do naglog pogoršanja stanja. Zbog toga je važno da uvek mora da se reaguje – kazala je ona i istakla da je važno da se situacija i dalje prati ida se ne dozvoli da se desi ništa nepredviđeno.

„Moramo da budemo strpljivi i odgovorni, biće još lepih dana nakon Prvog maja“

Na pitanje oko slobode kretanja za 1. maj, dr Kisić kaže da je svesna da lepo vreme mami ljude da izađu napolje, naročito nakon izolacije.

-Pitam sebe često da li bi bila na oprezu kada bi bila sa društvom, na otovorenom. Zatvoreni smo bili u kućama predugo, čini nam se, i svi želimo da izađemo. Navikli smo da živimo i da se družimo i policijski čas svima teško pada. Biće lepog vremena i nakon Prvog maja. Ne mogu da vam kažem kakve će mere biti sledećeg vikenda, ali mogućnost prenošenja infekcija bi bila velika ako bi se svi slobodno kretali – objašnajva dr Kisić.

Ona kaže da svi treba da nastave da budu oprezni i dalje, uprkos činjenici da su procene da virus slabi.

-Imamo pokazatelje da je došlo do pada sposobnosti virusa da izazove teže forme bolesti. Sve ukazuje da je povoljna epidemiološka situacija, ali nije za opuštanje. Ako se opustimo, može da se desi da shvatimo da je ipak bilo bolje da sedimo kod kuće – kazala je dr Kisić.

„Sledi ublažavanje mera, individulana odgovornost presudna“

Od ponedeljka se očekuje ublažavanje mera koje je donela Vlada Republike Srbije. Iz kriznog štaba su najvaili da se polako radi na njihovom ublažavanju, očekuje se da od ponedeljka bude dozvoljen rad pijaca, frizerskih salona, teretana. Prepoučeno je da sve sve radi na zakazivanje. Penzioneri će od sledeće nedelje imati jedan sat u inetervalu od 18 sati do 1 čas ujutru, a počeće i međugradski saobraćaj.

-Nošenje maski ima smisla za kraći vremenski period. Obavezno je da se često peru ruke posle završetka vožnje gradskim prevozom. Kod frizerksih salona, važno je da frizer ima masku, da radi na zakazivanje. Treninzi u teretani su specifični, preporučuju se treninzi na otvorenom. Ne mogu da zamislim vežbanje u teretani, a da se poštuj mere prevencije, i tu će biti restrikcije – rekla je dr Kisić, ističući da o svim merama ne može da se govori sa potpunom sigurnošću, ali da je važno da se nastavi da svi treba da budu oprezni.

Kaže da je individualna odrovornost za sopstveno zdravlje važna.