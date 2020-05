Danas promenljivo oblačno i suvo - Temperatura do 20 stepeni

Danas će u toku dana biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i suvo, sa maksimalnom temperaturom od 16 do 20 stepeni.

Ujutru će po kotlinama biti moguća kratkotrajna magla. Više oblačnosti se očekuje posle podne u istočnim i južnim predelima.

Vetar slab do umeren, severozapadni, na istoku povremeno i jak, uveče u skretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura od 4 do 11 stepeni, maksimalna dnevna od 16 do 20 stepeni.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena. Vetar slab do umeren severozapadni, uvece u skretanju na jugozapadni.

Minimalna temperatura od 7 do 9 stepeni, maksimalna temperatura oko 18.

U utorak najpre na severu, a zatim i u ostalim predelima novo naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U sredu hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima, posle podne i uveče postepen prestanak padavina i razvedravanje. Do kraja perioda suvo i preovlađujuće sunčano uz postepeni porast temperature.