Trezor je još od 6 sati jutros krenuo da plaća minimalac za milion i 51 hiljadu zaposlenih građana Srbije, što je deo ekonomskog programa za one kojima je pomoć najpotrebnija, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink, ministar finansija Siniša Mali.

„Idemo sa tri minimalne zarade, a danas isplaćujemo prvu. To je 32 milijarde dinara koje će država uplatiti na račune 232 hiljade preduzeća koja su se javila za pomoći i to automatski svim zaposlenima, a to će biti još dva meseca“, rekao je Mali i ponovio da je to deo velikih ekonomskih mera Srbije i podsetio da je 5,1 milijarda evra izdvojena za pomoć privredi u Srbiji.

Kako kaže, kao što su i obećali, sprovodiće jednu po jednu meru.

„Do kraja dana očekujemo da svi prime ovu prvu pomoć“, rekao je Mali.

Ističe da se prijavilo 232 preduzeća za minimalnu zaradu, ali i dodaje da su već uplatili i deo penzija za vojne ali i poljoprivredne penzionere.

"Imamo novca, potpuno smo stabilni. U aprilu smo isplatili prvi put u celini penzije, plus jednokratnu pomoć od 4.000 dinara... Srbija je pokazala kao dobar i stabilan partner, a ničega ne bi bilo da predsednik Vučić nije pokrenuo i podigao javne finansije", rekao je Mali.

Kako kaže, uvek je bila priča da država uzima, a nikada ne daje. Ističe da je ovo prvi put da je država pomogla i da se 7.000 ljudi prijavilo u Službi za zapošljavanje kako bi primili nadoknadu.

"U Srbiji se u ovoj krizi samo 7000 prijavilo, nije došlo do otpuštanja, i uspeli smo da prežive kompanije pogođenje koronavirusom", rekao je Mali.

Ministar je istakao da će svi koji žele da uzmi 100 evra pomoći, što je velika podrška države u vreme krize, i dodaje da je to jedna doza optimizma koju žele da daju narodu.

"To inače rade i sve najveće ekonomske sile. Pa to danas želi i Srbija. Po meni je to potpuno ekonomska mera inače, jer će to ti ljudi svakako potrošiti i podižemo i našu ekonomiju. 15. maja kreće prijavljivanje na portal trezora ili preko kol centra. Upoznaćemo ljude na koji način mogu da se prijave, a za to vam je potreban jedan minut, pri tom su podaci potpuno zaštićeni", rekao je Mali.

Kako kaže, nema mnogo zemalja na svetu koja su imala ovakav program podrše svojoj privredi. Ističe da nam je ovaj program pomoći oko 11 posto BDP-a.

"Zdravstveni radnici su dobili 10 posto povećanja plate trajno. Plate su definisane zakonom po budžetskom sistemu. Sve što su definisali, definisali smo uredbom, a sada kada radi parlament, proći će i kroz zakon. To je vid naše podrške zdravstvenim radnicima i želimo da im kažemo hvala i na ovakav način", rekao je Mali.

Ističe još jednom da je to od sada njihovo trajno povećanje.

"Ne znam da li je ikada u istoriji ove zemlje država bila toliko finansijski jaka da je mogla da pomogne svima kojima je pomoć potrebna, još pri tom u periodu krize", rekao je Mali.

Ministar ističe da smo ušli u "pucanj", i to je veoma važno. Ističe da je sada naša šansa i da smo imali rast BDP-a od 5 posto u poslednjem kvatralu.

"Najbolji smo u Evropi i treba da budemo ponosni na to. Do toga smo došli preko teških reformi i zaista treba da budemo ponosi", rekao je Mali.

On ističe da imamo najteži svetsku krizu ikada i dodaje da će svaka ekonomija da trpi posledice toga.

"Srbija ipak prema MMF ima i dalje najmanji pad, odnosno najveći rast BDP-a. Mnogo razvijenije ekonomije nego naše, padaju više nego srpska. A slažem se sa predsednikom da ćemo biti zemlja koja neće otići u minus ove godine", rekao je Mali.

On ističe da polako krećemo da radimo i da vraćamo život u normalu, dodaje da će to biti velika borba ali i da sa pomoći i simbolom sigurnosti koje je zemlja dala u trenutku kada se borilo za živote građana, treba da, kako kaže, krenemo da radimo još više i još bolje.

"Jutros sam imao sednicu odbora za privredu, tako da se danas na Vladi usvaja i pomoć za njih, negde oko 200 miliona dinara. Svaki problem koji postoji rešavamo, jer je država postala partner i stožer sigurnosti što dugo nije bila", rekao je Mali.

Ističe da je ovo velika stvar za Srbiju, novi imidž naše zemlje i dodaje da treba da budemo ponosni na to.