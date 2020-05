LETNJI VIKEND PRED NAMA: Uživajte u suncu i temperaturama do 30 STEPENI!

Zahlađenje stiže već od utorka.

U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije.

Vetar će biti slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 5 C u juznim do 12 C u centralnim predelima, a najviša dnevna od 23 do 27 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura 12 C, najviša dnevna 27 C.

U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo sa najvisom temperaturom ponegde i do 30 C.

U utorak prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature u većem delu zemlje za 7 do 0 stepeni.

Zatim do kraja perioda u većini mesta pretežno sunčano, samo je na severu uz promenljivu oblačnost ponegde moguća kratkotrajna kiša. Od četvrtka dnevna temperatura u manjem porastu.