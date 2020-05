NIJE KRAJ! Ovo su mere i pravila kojih ćemo se pridržavati narednih meseci, a jedno je POSEBNO VAŽNO!

Ukidanjem vanrednog stanja i policijskog časa u Srbiji život se postepeno vraća u normalne tokove.

Ipak, niz epidemioloških mera koje se odnose na nošenje zaštitne opreme, izbegavanje kontakata i zabranu okupljanja, ostaju na snazi, samo će biti relaksirane i prilagođene situaciji u kojoj se broj zaraženih smanjuje iz dana u dan.

Ključna preporuka epidemiologa je da se dozvoli okupljanje do 20 ljudi, i to na otvorenom prostoru, a Krizni štab će ovu meru, u zavisnosti od toka epidemije, postepeno olakšavati ili pooštravati. Nošenje maski i rukavica će i dalje biti obavezno u društvu i u zatvorenom prostoru. Javni događaji, bioskopi, pozorišta, sportski mečevi sa publikom, ali i proslave, svadbe, krštenja neće se održavati barem do 31. maja, nakon čega će ova odluka biti preispitana. Posebne mere važiće u firmama, vrtićima, na fakultetima, a stručnjaci upozoravaju da ubedljivo najveći rizik predstavlja gradski prevoz, jer je u njemu potencijalno najveća cirkulacija virusa.

Imunolog i član Kriznog štaba dr Srđa Janković podvlači da „ukidanje vanrednog stanja u Srbiji ne znači da građani treba da se opuste pred nevidljivim protivnikom.“

- Kreće postepeni povratak u normalu, ali nije vreme sada da kažemo „gotovo je“. Opasnost još nije prošla, situacija se razvija zadovoljavajuće, ali i dalje moramo da budemo oprezni. Fizičke kontakte koji nisu neophodni treba izbegavati i ne treba pomišljati da smo završili sa epidemijom – istakao je dr Janković.

Nije gotovo

Kako je dodao, virusa je sve manje i suočavamo se sa lakšim kliničkim slikama, ali to ne mora da znači da će izgubiti virulenciju.

- Odgovornost je ključ, svi zajedno moramo da se borimo, ni najbolje mere nemaju nikakav značaj ako ih se svi ne pridržavamo. Treba da znamo zašto se pridržavamo mera, jer na taj način dolazimo do smanjenja rizika od prenošenja virusa - kazao je on i dodao da je rano za veće skupove, poput svadbi, sahrana.

Epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović ističe značaj držanja distance i izbegavanja fizičkih kontakata i posle ukidanja vanrednog stanja.

- Ako bismo počeli da se grlimo i ljubimo kao da ništa nije bilo, došlo bi do naglog porasta broja obolelih, paralisale bi se jedinice intenzivne nege i sistem bi kolabirao. A to je ono što želimo da sprečimo. Drugi problem je, ako bi došlo do tako masovnog obolevanja, taj talas bi se preneo i na najstarije, te bismo imali povećan broj umrlih - naglašava Radovanović.

Kako kaže, cilj je da situaciju držimo pod kontrolom i da se što manje ljudi zarazi do pronalaska i primene vakcine, što bi moglo da se desi idućeg leta ili pak nešto kasnije.

- Dakle, i dalje treba da radimo na tome da se epidemija razvuče, da što manje ljudi oboli kako ne bi došlo do ponovnog otvaranja privremenih bolnica i krize da li će svi moći da se stave na respirator. Ljudi se vraćaju na radna mesta, studenti moraju da završe semestar, a đaci se od septembra vraćaju u škole. Međutim, ako bi došlo do naglog porasta obolelih, ponovo bi došlo do stega, ali ne bi bile ovako radikalne jer država finansijski ne bi mogla da izdrži. Zbog toga je važno da održimo fizičku razdvojenost, da što češće peremo ruke i pridržavamo se ostalih pravila. Nije nam cilj da se ponašamo kao da je sve prošlo. Virus je tu, opasnost postoji - zaključuje prof. dr Radovanović.

Najrizičnije u prevozu

Od početka nedelje u funkciji je međugradski autobuski i železnički prevoz, a od danas i gradski prevoz u Beogradu i Nišu i to ne samo za zaposlene, već na preporuku predsednika Aleksandra Vučića, za sve građane. Prema mišljenju epidemiologa Predraga Kona, gradski saobraćaj jeste najrizičnije mesto, zbog čega su striktno definisana pravila prilikom korišćenja prevoza.

- Za gradski prevoz bitno je da se ne stvaraju gužve na stanicama, što je obezbeđeno time da će saobraćati više autobusa nego uobičajeno. Takođe, razređena su sedišta, te je svako drugo za upotrebu. Obeležena su mesta gde se stoji, a redar u prevozu to proverava. Ne može da se uđe bez zaštitne maske i rukavica, jer se u tom slučaju zaustavlja autobus i poziva komunalna milicija - istakao je Kon.

Tržni centri bez klima

Po ukidanju policijskog časa prodavnice mogu da rade u bilo koje doba dana, s tim što je preporuka Kriznog štaba da se za starije od 65 godina odrede dva termina nedeljno za kupovinu. Šoping centri od danas mogu da nastave sa radom, ali uz posebne propise. Osim mera socijalnog distanciranja i pojačane dezinfekcije prostora, tržni centri neće smeti da koriste centralnu klimatizaciju, jer ona povećava rizik transmisije virusa. Zaposleni, kao i kupci u obavezi su da nose maske i rukavice, a obezbeđenje na ulazu vodiće računa da u datom trenutku ne bude previše ljudi u tržnom centru.

Povratak na posao

S ponovnim uspostavljanjem gradskog saobraćaja pojedine firme vraćaju ljude na posao, dok su druge kompanije, čiji radnici i dalje obavljaju posao od kuće, ostavile prostora za kasniji povratak na radna mesta.

Poslodavci bi trebalo da obezbede zaposlenima dovoljan broj rukavica, maski, sapuna, antibakterijskih maramica i sredstava za čišćenje. Rukovanje na sastancima će vrlo verovatno izostati u narednom periodu, a poslovni ručkovi i prijemi će barem na neko vreme biti zaboravljeni.

Dokle važe lična dokumenta

Lična dokumenta kojima je istekao rok važenja za vreme vanrednog stanja smatraće se važećim još 30 dana. Uslov je da zahtevi za nova dokumenta budu podneti u roku od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

„Pravila života“ po ukidanju vanrednog stanja

- Dozvoljeno okupljanje do 20 ljudi na otvorenom

- Obavezne maske i rukavice na zatvorenom

- Zabrana bioskopa, utakmica s publikom , ali i svih proslava bar do 31. maja

- Tržni centri i marketi neće moći da koriste klima-uređaje

- Na fakultetima će biti ostavljana prazna mesta među studentima

- Distanca od dva metra na javnim površinama