JELENA ĐOKOVIĆ JE LAIK, NJENE IZJAVE SU OPASNE: Zgranuta struka osudila "lekarske savete" Novakove žene

Kontroverzne izjave Jelene Đoković, direktorke fondacije „Novak Đoković“ i supruge našeg teniskog asa, kako „zdravlje iz usta utiče na žensku neplodnost“ i kako je potrebno izbegavati kreme za sunčanje jer je crvenilo kože prirodan način odbrane izazvale su burne reakcije ne samo javnosti već i stručnjaka, koji za Kurir podsećaju da je Đokovićeva laik kada su u pitanju zdravlje i medicina i da bi svako trebalo da se drži svoje profesije, jer ovakve tvrdnje mogu biti opasne po njene pratioce.

Naime, Jelena Đoković, iako nije ni lekar niti stomatolog, putem uključenja uživo na Instagramu pre nekoliko dana je delila zdravstvene savete, pozivajući se na knjigu Nadin Artemis, koja je pisala o holističkoj higijeni zuba.

Pitanja za lekare

- Zdravlje iz usta takođe utiče na žensku plodnost i danas žene imaju mnogo problema da zatrudne. Na to dosta utiču problemi sa zubima, karijes, nagomilane naslage i bolesti desni - rekla je Jelena i zatim preporučila pratiocima da zube peru nežno, „pokretima kiša pada, trava raste“.

Prof dr Ivan Tulić, ginekolog i bivši član Republičke stručne komisije za vantelesnu oplodnju, kaže za Kurir da se ni u jednom udžbeniku higijena usta i zuba ne pominje kao bilo kakav relevantan faktor kada je u pitanju plodnost.

- Naravno da je bitno da ljudi vode računa i održavaju higijenu usta, međutim, ne postoji nikakva uzročno-posledična veza između toga i neplodnosti. Statistika kaže da se u oko 40 odsto slučajeva problem javlja kod muškaraca, od 40 do 50 odsto je problem kod žena, a u jednoj trećini slučajeva problem s neplodnošću imaju oba partnera. Kod žena su glavni uzroci neplodnosti problemi vezani sa jajnicima, matericom, jajovodom, kao i hormonalni i imunološki problemi - objašnjava dr Tulić.

On navodi da u svetu postoje i siromašne nacije koje nemaju razvijenu svest o značaju higijene usta, a imaju visoki prirodni priraštaj.

- Ovakvim pitanjima bi trebalo isključivo da se bavi struka, i to oni koji imaju dugogodišnje iskustvo baš u toj oblasti, jer su građani koji nisu dobro informisani u riziku da takva nestručna objašnjenja prihvate kao činjenicu - zaključuje dr Tulić.

Nema znanje

Jelena je u svom nastupu na Instagramu zaključila i da treba izbegavati korišćenje SPF faktora i krema za sunčanje jer nas crvenilo upozorava da treba da se sklonimo sa sunca.

- Crvenilo je znak da je koža već oštećena. Sunčanje i antisolarna zaštita su veoma kompleksna pitanja kojima se bave najviši naučni krugovi u svetu i vrlo je opasno da neko tek tako daje savete, bez ikakvog većeg znanja o tome - kaže za Kurir dermatolog dr Gorana Isailović i dodaje da bi za sve nas bilo najbolje kada bi svako samo radio svoj posao.

ČUDNI STAVOVI ĐOKOVIĆEVE

Žene imaju problem da zatrudne zbog karijesa na zubima i bolesti desni Izbegavajte kreme za sunčanje, crvenilo kože je prirodan način odbrane 5G mreža - Podelila na društvenim mrežama video o tome kako 5G mreža proizvodi koronavirus, pa se pravdala da ne tvrdi da je to tačno, već je samo „zainteresovana da uči“. O 1.000 evra - Na konstataciju novinara da se mnogi mladi žale da su plate od 300, 500 i 1.000 evra niske, odgovorila je: „Pa vi mislite da su to visoke plate? Jer oni govore skroz istinu, to su niske plate“. O ishrani dece - Objasnila je da su deca na biljnoj ishrani i da ne jedu meso: „Jedu krompire kao ludi, ali i krastavce i šargarepu. Dosta im dajem i smutije i zeleniš, sve to izblendiram“. Sapuni od sopstvenog mleka - Jelena je šokirala i izjavom da će svoje zamrznuto mleko, koje je izmlazavala dok je dojila, iskoristiti za pravljenje sapuna. „Kad se samo setim koliko sam se namučila. Sad svi govore da se to pokvarilo i da bi trebalo da ga bacim. Međutim, sad sam dobila ideju da ga iskoristim za kupke, sapune ili kozmetiku“. Proslavio se i Novak