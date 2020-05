Vučić obišao novi površinski kop Radljevo-Sever: Gotovo 500 miliona biće uloženo u ovaj kop, 60 godina biće snabdevanja uglja odavde

View this post on Instagram

"Poštovani rudari veliko hvala, znam koliko je težak vaš hleb. Kolubara je srce našeg energetskog sistema. Živela Kolubara, živela Srbija!" - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je novootvoreni površinski otkop Radljevo-Sever u okviru rudarskog basena Kolubara.