Očekuje nas oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima - temperatura do 32 stepena!

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, u severnim, zapadnim i centralnim krajevima mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Vetar slab i umeren, severnih pravaca, samo pre podne na jugu i istoku slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 17 C, najviša od 20 C na severozapadu do 32 C na jugu i jugoistoku, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

U Beogradu umereno oblačno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Tokom noći smanjenje oblačnosti.

Vetar slab do umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura oko 15, najviša oko 22 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 24. maja:

Tokom celog perioda promenljivo oblačno, u ponedeljak ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, u utorak i sredu u celoj zemlji, a u četvrtak samo na jugu i istoku nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno i obilnijim padavinama. Zatim do kraja perioda ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.