Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se sutra i u sredu očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, jak vetar, pojava grada i veća količina padavina.

U većini mesta pašće od 20 do 40 milimetara za 24 sata, a lokalno i više. Sutra će u Srbiji biti promenljivo oblačno, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima.

Kasno posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim predelima jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju kraće vremenske nepogode, jak vetar, pojava grada i veća količina padavina.

Vetar će biti slab do umeren, severoistočni, tokom noći u severnim, zapadnim i centralnim predelima severni. Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša dnevna 22 do 29 stepeni.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljusak. U toku noći jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i većom količinom padavina.

Vetar će biti slab do umeren, severoistočni, u toku noći severni. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, najviša dnevna oko 24 stepena. U sredu će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, jak vetar, pojava grada i veća količina padavina. Posle podne i uveče u severnim, tokom noći i u zapadnim i centralnim predelima prestanak padavina i razvedravanje. U cetvrtak u većini mesta pretežno sunčano, samo će na jugu i istoku veći deo dana biti oblačno mestimično sa kišom. Uveče prestanak padavina, tokom noći na petak razvedravanje.

Zatim pretezno sunčano i malo toplije. U nedelju i početkom naredne sedmice promenljivo ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima.