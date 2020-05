VOJSKA U ŠIDU, NAROD SE OSEĆA BEZBEDNO! Ne strahuju od upada u kuće i vikendice

Migranti koji su registrovani i smešteni u kampove nisu zatvoreni, oni imaju pravo da napuštaju centre do 22 sata

Već drugi dan migranti u Šidu pod budnim su okom vojne policije, a na ulicama ove opštine tako je očuvan red koji je zavladao još tokom vanrednog stanja, kada su vojnici takođe čuvali prihvatne centre.

Meštani kažu, slika nije baš slatka, ali to je, ipak, srpska vojska i nije rat. Dobro je što sada ne strahuju za svoju imovinu, vikendice, stare koje ostavljaju kućama, za stoku...Migranti koji su registrovani i smešteni u kampove nisu zatvoreni, oni imaju pravo da napuštaju centre do 22 sata uveče, a najveći problem bili su oni koji su spavali na ulicama i parkovima, po tuđim vikendicama i poljima... Toga, kažu meštani, više nema.

- Beže ovi divljani, a ovi ostali su u kampu, dozvoljena im je šetnja. Vojnici su tu i puštaju ih da se šetaju do 22 sata. Jedino ti ko zna gde su, da li su i ih smestili u kamp ili su u šumama - priča nam jedna meštanka iz najugroženijeg dela Šida, naselja kod Železničke stanice.

Kako kaže, nije čula da se u poslednje vreme događaju krađe. Napominje da je vojska čuvala objekte tokom vanrednog stanja, a onda je njihov posao preuzela žandarmerija, da bi se sada ponovo vojnici vratili.

- Za tih dva dana koliko vojske nije bilo, migranti nisu ni mogli da prave probleme - kazala je.

Kako nam je ispričao Ilija Kurbalija, vlasnik vikendice u koju su pre više od godinu dana migranti provalili, u vikend naselju u Berkasovu više ih ne viđa, a njegovo imanje je na svega par stotina metara od granice sa Hrvatskom.

- Sada ih ne viđam gore, sada ih toliko nema, mislim da su ih stisli. Vojna policija je ispred kampa, to i ne izgleda slatko, baš do zuba naoružani... Malo mi to tesko pada, kao da je ratno stanje, a nije. Ali, kada izađu migranti, ljudi se plaše, ima dosta onih koji su oštećeni, ulazili su im na imanja, klali ovce. Nije loše malo da se narod oseti bezbednijim, ipak je to naša vojska - kaže Ilija.

Zbog čestih prijava da migranti ulaze u kuće, obijaju vikendice, kao i straha meštana koji su sa njima delili iste ulice, ove zime se, još pre vojske i vanrednog stanja, na ulicama Šida bilo je pojačano prisustvo policije.

Većina meštana je bila u strahu za svoja imanja ili su, pak poznavali nekoga ko je bio u problemu zbog migranata. Bilo je i onih koji nisu imali takva neprijatna iskustva, ali su se od dolaska policije svi osetili sigurnije.