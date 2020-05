ISTORIČARI ZA PINK: Crna Gora u želji da izgradi novi identitet negira srpstvo

Na negativan način se formira novi identitet u Crnoj Gori. Narod je presečen na dva dela. U pitanju je društvena i idntiteska kriza, kažu sagovornici za TV Pink.

Ne prestaju tenzije u Crnoj Gori. Pet sveštenika manastira Đurđevi Stupovi negirali su na saslušanju u Tužilaštvu da su prekršili zdravstvene mere tokom đurđevdanske litije u Beranama. Tužilaštvo sada treba da odluči hoće li podići optužnicu.

Sa druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić smatra da bi Podgorica trebalo da razgovara sa Srbima.

Saša Adamović, istoričar, kaže za Novo jutro da je cilj da se u Crnoj Gori izgradi potpuno novi identitet.

-Nešto što je oduvek kroz istoriju bilo ponos Srpstva imamo slučaj da se sada sve to negira. Pokušava sve vreme da se izgradi nova vrsta identiteta. Međutim, to se formira na jedan negativan način, kao da se gradi identitet da se dokaže da oni nemaju nikakve veze sa srpstvom – smatra Adamović, on je podsetio da se i Hrvatskoj sve to dešavalo, samo kako kaže, radikalnije.

-Kroz istoriju, Jasenovac i Drugi svetski rat, znamo da ovako nešto ima za pozadinu mržnju. Sada se ovde isto negiranje crnogorskog identiteta stvara na negiranju srpskog i mržnji prema Srbima. Mržnja prema ideologije može da proizvede zločin. Ono što se dešava je nešto što treba sve nas da zabrine – smatra Adamović.

Dejan Ristić, istoričar kaže da je ovo društvena kriza koja je napravljena veštački u politčkim krugovima u Podgorici.

-Cilj je krajnje polarizacije društva u Crnoj Gori. Narod je presečen na dva dela. Mnogo je ovo opasnije, i to upravo zbog istorijske činjenjenice. U pitanju je društvena idntiteska kriza, ovde postoji realna opasnost da se izmake kontroli i da čitava situacija krene ka nasilju – smatra on.