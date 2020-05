Miletić za Pink: Crna Gora trenutno treba da bude prioritet Srbije

Profesor dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, govoreći o situaciji u Crnoj Gori kaže da je Milo Đukanović produžetak rasrbljavanja naroda u toj zemlji.

Miletić kaže da se pita šta je motiv da Đukanović to radi i dodaje da misli da je razlog to što on služi američkoj "Dubokoj državi".

- On služi ineresima onih koji bi da oslabe Srbiju, koji bi da očuvavaju nakaradni poredak na Balkanu - smara Miletić.

Prema njegovim rečima, drugi motiv koji se nameće je da Milu Đukanoviću predstoje izbori i da on misli da će mu doći kraj i da zbog toga želi da na neki način omogući demokratske izbore.

Miletić kaže da smatra da je Crna Gora trenutno prioritet Srbije, čak ispred Kosova i Metohije.

- Crna Gora je u ovom trenutku prioritet Srbije, ne dugoročno, ali u ovom trenutku - ocenio je Miletić.

Urednik političke rubrike u "Politici" Bojan Bilbija ističe da je SPC starija od države Crne Gore.

- Prvo je nastala crkva, mnogo vekova pre nego što je nastala država...Vladari Crne Gore su bili i crkvene vladike. Srpska crkva i crnogorska država su neodvojivi deo - podsetio je Bilbija.

Kako kaže, Crna Gora nije ostvarila velike snove koji su bili obećani.

Veliša Kadić, dopisnik Večernjih novosti iz Nikšića, kazao je da se silom države pokušava izbrisati ime SPC u Crnoj Gori i našeg naroda.

- To godinama traje u kontinuitetu - ocenio je Kadić.

Kaže da je poznato da su na litijama i liturgijama pristutni i Srbi i Crnogorci.