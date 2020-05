ZAVRŠENE PRIJAVE ZA PRIJEMNE ISPITE ZA SPECIJALIZOVANA ODELJENJA: Prijemni ispiti od 7. do 14. juna, prijavio se veliki broj zainteresovanih učenika

Prijemni ispiti za nadarene učenike koji planiraju da upišu specijalizovana odeljenja gimnazija ili umetničke srednje škole biće održani od 7. juna do 14. juna, rekla je Marija Krneta iz Ministarstva prosvete.

Prijemni se organizuju za specijalizovana IT odeljenja, matematička, odeljenja za fiziku, istoriju i geografiju, biologiju i hemiju, scenske i audio-vizuelne umetnosti, filološku gimnaziju, baletske, muzičke i likovne škole.

Centralizovano onlajn prijavljivanje kandidata za prijemne ispite trajalo je od 18. maja do juče.

Marija Krneta iz Ministarstva prosvete rekla je da je interesovanje učenika za specijalizovana odeljenja veliko.

-Učenici su se prijavljivali i za Matematičku i Filološku gimnaziju, za odeljenjenja učenika sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju. Ono što je interesantno ove godine je veći broj zainteresovanih za specijalizovana odeljenja u odnosu na prošlu godinu - istakla je Krneta za Pink.

Odeljenje za scenske i audio-vizulene umetnosti, koje će, kako je istakla, u Beogradu biti u Filološkoj gimnaziji, prijavilo se na 20 mesta 64 učenika za polaganje prijemnog ispita.

Krneta naglašava da u specijalizovanim odeljenjima će biti 20 učenika, a kada su vežbe i posebne nastavne predmete, oni se dele u grupe od po 10, što daje, kako dodaje, izuzetne mogućnosti za istraživačke radove, veću interakciju što donosi bolje rezultate.

-Prijemni ispiti se organizuju od 7. do 14. juna, počinjemo sa baletskim školama, potpom su tu bilingualna odeljenja, pa Matematička gimnazija, pa onda imamo najveći prijemni sa najvećim brojem prijavljenih učenika, a to je za IT i završavamo sa trodnevnim prijemnim ispitima za srednje muzičke škole i za srednje škole likovne oblasti i umetničke zanate- naglasila je ona.