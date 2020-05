NAJPOZNATIJI SRPSKI METEOROLOG OTKRIVA KAKVO LETO NAS ČEKA - Evo da šta kaže o TROPSKIM MESECIMA!

Čuveni meteorolog Nedeljko Todorović, objašnjava kakve nas vremenske prilike očekuju u narednom periodu i da li ćemo imati vrelo i sunčano leto.

Nestabilno vreme, kakvo je poslednjih dana, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda objašnjava kao redovnu pojavu za kraj maja i početak juna.

- To sa stabilnim vremenom se retko događa, bilo leto bilo zima. Naša klima, podrazumeva stalnu promenljivost, iz sata u sat, iz dana u dan. Da ne preterujemo, nijedan dan nije isti kao prethodni. To je karakteristika naše klime. U nekom periodu preovlađuje toplija varijanta, nekad hladnija, pogotovo u kasnom proleću i ranom letu. Ovakve pojave su sada najčešće. Do kraja maja i početkom juna će temperatura biti manja od prosečne.

- Nema to veze sa načinom života, sa ljudima. To su teoretičari globalnog zagrevanja, ništa se nije promenilo u prirodi. Jedino se događaju razlike na lokalnom nivou. Tome doprinose grejanja, automobili, urbanizacija. Generalno, sve su to male i zanemarljive razlike.

- Svako leto kod nas je toplo, ovo neće biti "tropsko". Kad se pogleda prognoza u poslednjim godinama, kao na primer 2012, 2014, 2017. tu postoji jedan ciklus koji se ponavlja na svakih nekoliko godina - u dahu objašnjava Todorović i dodaje:

- Sad smo, kada se pogleda analiza, na izmaku uslovno rečeno toplih perioda, u narednih pet do 10 godina dolazimo do toga da će biti ređa pojava ekstremno toplih i sušnih leta. Biće manje onih dana od 35 plus stepeni.

Za kraj, istakao je da nećemo imati tropske mesece.

- Ovo leto bi bilo, što se tiče srednje temperature oko ili malo iznad proseka, a onaj broj dana o ekstremnosti iznad 35 stepeni će takođe biti oko proseka, recimo nekih pet dana i to tek u drugoj polovini leta. Sve je ipak nezahvalno prognozirati daleko unapred, ali mislim da neće biti pretoplo i teško ovog leta.