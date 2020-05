Vučević: Uskoro odlučujemo o održavanju Exit festival, rizik mora biti sveden na minimum

Exit festival se za sada ne otkazuje, ali biće odložen, jer su to preporuke Kriznog štaba Vlade Srbije, a odluka o tome biće doneta uskoro.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević navodi da smo sada u novoj situaciji ne samo za nas, već za ceo svet vezano za festival po kojima je Novi Sad tokom prethodnih godina postao prepoznatljiv.

Exit će možda biti pomeren za avgust

- Exit festival je svakako najaktraktivniji, najmasoviniji, a time i najrizičniji događaj. Ubrzo ćemo imati odluku o eventualnom održavaju Exita, mada smo bliže pomeranju festival za avgust, nego otkazivanju. Procena je da bismo tada mogli da ga organizujemo ujednom bezbednom ambijentu, ali ako to ni tada ne bude moguće, nećemo ga ni organizovati, ni Exit niti ijedan gdrugi događaj. Ta odluka će biti doneta na Kriznom štabu, slušajući lekare, epodemiologe, njihova mišljanja i preporuke kako i kada možemo da otrganizujemo jedan takav festival. Znam da je javnost podeljena, jedni jedva čekaju da se nešto organizuje, dok su drugi protiv. Mi ćemo rizik svesti na minimum minimum, i nećemo se igrati sa takvim stvarima. Tokom ove nedelje ćemo imati sastanke i sa organizatorima Exita, da čujemo i šta oni kažu, ali ključnu reč će dati lekari – ističe Vučević, dodajući da je Sterijino pozorje pomereno za kraj avgusta.

Što se konkursa za kulturu tiče, oni su u toku i Vučević navodi da nisu smanjena budžetska stedstva.

- Procenjivaćemo situaciju od događaja do događaja u datom momentu i okolnostima da li može da se održi. Naš je cilj da se što me bezbedno da se organizuje, da se i organizuje da bismo bili ponovo aktivni i pomogli ljudima iz culture, ako i ugosttiteljima i hotelijerima, taksistima i ostalima koji imaju posredne pogodnosti od takvih događaja – navodi Vučević.

Verovatno ćemo biti Evropska prestonica kulture 2022. godine

Što se tiče organizovanja Evropske prestonice culture tokom 2021. Godine, on ističe da je u Evropi zavladala sveopšta konfuzija, imajući u vidu da je Rijeka doživela katastrofu.

- Temišvar i Elefsina koji su evropske presotnce sa Novim Sadom su zahtevale da se pomerri na 2022. godinu. Novi Sad će podržati svaku odluku koja će naići na jedinstvo i solidarnost među evropskim partnerima, spremni smo da pomerimo i na šest meseci i na godinu dana početak. Mislim da smo blišeže odluci da se obeležavanje pomeri za šest meseci i male su šanse da ono otpočne 1. Januara 2021. Mi smo spremni, ai niko ne može da nam sa sigurnošću kaže da li to možemo da organizujemo u skladu sa programom koji smo pripremili i nije poenta ni da napravimo viralnu prestonicu culture gde ljudi ne bi imali nikakvog kontakta, da nemamo turiste ni goste, pune hotele, događaje i atrakcije koje dovode ljude u Novi Sad, tako da smo spremni da to prolongiramo u skladu sa dogovorom. Verovatno ćemo izaći sa predlogom da se pomerimo godinu dana. Da 2022. Budemo Evropska prestonica culture, ali to nije jednostrana odluka Novog Sada ili Srbije, već o tome konačan sud daju evropske institiucije –Evropska komsija i Evropski parlament – pojasnio je Vučević.