Predsednik Aleksandar Vučić je u obraćanju nakon postavljanja kamena temeljca i otpočinjanja radova na fabrici KyungshinCablesa u Smederevskoj Palanci rekao da je Srbiji bolju investicionu klimu od drugih država u regionu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji postavljanja kamena temeljca budućeg postrojenja kompanije KyungshinCable u Smederevskoj Palanci. Zahvaljujući ovoj investiciji od 20 miliona evra industrijska zona Guberaš u Smederevskoj Palanci postaće dom najmodernije fabrike za proizvodnju elektičnih baterija koja napajaju vozila, i po završetku radova zapošljavaće 700 ljudi.

Predsednik Srbije se zahvalio na novoj investiciji koja dolazi u Srbiju iz Koreje. Ističe da korejske investicije znače i ogroman napredak za zemlju u koju se ulaže.

- Zato sam molio prijatelje iz Koreje da nam pomognu. Hvala na trudu, ambiciji i tome što ste izabrali Srbiju - kaže Vučić.

Srbija je bila u konkurenciji sa Turskom, Bugarskom i Albanijom, ali je uspela da pobedi u odluci za ulaganje. Ističe i da zna šta je nekada bila Smederevska Palanka, a da jedna ovakva fabrika znači da će u ovaj grad doći još novih invehsticija i sličnih fabrika.

- Znam koliko smo se trudili da menjamo stvari u Podunavskom okrugu, pa smo tako dovde došli novim putem. Ulažemo 25-30 miliona evra u Opštu bolnicu u Smederevskoj Palanci i pitam vas kada smo mogli da sanjamo da se ovoliki novac uloži u ovu bolnicu? Ovde ćemo imati najmoderniju bolnicu i najbolju zdravstvenu zaštitu - ističe predsednik.

Kaže i da će ova fabrika zaposliti 700 ljudi, da će biti mnogo više novca za ovu opštinu, a da će velike koristi od ove investicije imati ceo podunavski okrug.

- Ovo je dugoročno ulaganje i ova fabrika pravi delove za automobile koji su budućnost sveta. Zato će i ovaj kraj imati budućnost i vreme je da, oni koji su otišli, razmisle o vraćanju, a oni koji su razmišljali da odu, da ostanu - rekao je Vučić na svečanosti.

On se još jednom zahvalio investitorima, ističući da zaposleni predstavljaju Srbiju, koja je takođe uložila novac za dolazak fabrike.

- Za šest meseci ovde ćete videti velelepnu fabriku u kojoj će raditi najbolji radnici ovog kraja. Mnogo smo se trudili i mučili oko Smederevske Palanke, Velike Plane, Smedereva... Uvek imamo bezbroj problema, ali smo se uvek borili da podignemo ovaj kraj Srbije i donekle smo uspeli. Očekivanja svakog stanovnika su velika, a deca će imati bolju i sigurniju budućnost - rekao je Vučić, nakon toga početak radova simbolično je obeležen potpisivanjem kamena temeljca.

''PONOSAN SAM NA INVESTICIJU KOJA ĆE ZAPOSLITI NAJMANJE 700 LJUDI''

Vučić je rekao da je ponosan na investiciju koja će zaposliti najmanje 700 ljudi, a koja će značiti nove prihode za opštinu. Podsetio je na rekonstrukciju Opšte bolnice, što će biti "pozitivna injekcija" za ljude da vrate poverenje u svoju državu i požele da ovde ostanu.

- Vrednost investicije fabrike je 20 miliona evra i reč je o dugoročnoj proizvodnji. Kompanija šalje dodatni signal ostalim korejskim investitorima da dođu i ulažu, a pokazalo se da imamo bolju investicionu klimu i od Turske, i od Albanije, i od Bugarske. Čestitam svima koji su se borili da investitori izaberu baš našu državu za ulaganje - rekao je Vučić nakon svečanosti polaganja kamena temeljca.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da lokalnim samoupravama nije lako, budući da imaju male prihode, te da se mnogo moraju oslanjati na Republiku.

- Važno je da radimo kao tim, bez toga ne bi bilo ni rezultata - kaže Vučić.

Ističe i da Srbija ima najviše direktnih stranih investicija u regionu, te da je važno da velike fabrike i kompanije treba da budu oslonac za ceo privatni sektor. Upravo zato se radilo na tome da investicije budu "raštrkane" svuda po Srbiji.

Odgovarajući na pitanja novinara o Kosovu, Vučić kaže da se trudi da gradi pristojne odnose sa Prištinom kako bi se sačuvali mir i stabilnost, ali da mu je "teško da pohvata i razume šta rade jedni, a šta rade drugi".

Kada je reč o zabrani prelaska granice i ulasku u Crnu Goru građanima Srbije, Vučić kaže da je ovo politička odluka, bez sumnje.

- Imali smo puno testiranih na koronavirus, nismo krili podatke, i možda smo i imali puno zaraženih, ali ih više nemamo. Nemačka ima 30 puta više mrtvih nego Srbija i kako oni mogu, a mi ne možemo? Kako mogu Austrija i Slovenija koje takođe imaju više mrtvih? Najbolje da ne testiramo nikoga, kao neki u regionu, ili da testiramo 19 ljudi pa da kažemo da, na tu cifru, imamo jednog ili nijednog obolelog - kaže Vučić.

Srbija, kako kaže, "neće ulaziti u to blato", neće zaustavljati građane Crne Gore i držaće svoje granice otvorenim, što je i u evropskom, i u srpskom duhu.

''MI ŽELIMO DA BUDEMO OTVORENI''

- Zatvaranjem granica, kaznili bismo i 30 odsto Srba koji dole žive. Što se tiče "Montenegro erlajnsa", kako bismo razdvajali ljude, brojali im krvna zrnca i slično?! Ne plašimo se tržišne utakmice, dođite gde hoćete, a njima hvala što su pokazali šta misle o nama. Svojim postupcima više govore o sebi, nego o nama. Svi građani Crne Gore su dobrodošli u našoj zemlji, a mi moramo da se ponašamo odgovorno - kaže Vučić.

Kada je reč o prosečnoj plati u fabrici KyungshinCable, predsednik kaže da sa konkurencijom rastu i plate. Podseća da je minimalac povećan i da nije kraj, odnosno da će minimalac nastaviti da se povećava.

Odgovarajući na pitanje o Crnoj Gori, Vučić kaže da će Srbija zaštiti svoje građane od članova kriminalnih grupacija iz Crne Gore, te da će za njih 50ak biti zabranjen ulazak u zemlju.

Kaže da zabrana za "Montenegro erlajns" nije recipročna mera, već logična reakcija, budući da u slučaju da njihovi avioni slete na beogradski aerodrom, putnicima bi se moralo ispitivalo poreklo, morala bi da se "broje krvna zrnca" i slično.

- Ko je lud da to radi? Da naši policajci proveravaju da li je neko Srbin ili nije i da ga ispraćaju sa aviona? Pa, kome je to normalno? - zapitao je predsednik.

Vučić je rekao da, uvođenjem potpunog reciprociteta, postajemo isti kao oni, da je to dokaz slabosti, a ne snage, te da Srbija hoće da ostane otvorena za svoju braću.

- To što se ne slažemo sa politikom, ne treba da menja naš odnos prema narodu. Imamo li veće braće od Crnogoraca - zapitao je Vučić. Ističe i da je ponosan na to što veliki broj Crnogoraca bira Srbiju za studiranje i kaže da ne želi da zemlja ostane zatvorena, naprotiv, otvaranje granica jedva je dočekano.

''PLANA I SMEDEREVSKA PALANKA ĆE BITI NA GLAVNOM PUTU KORIDORA 10''

- Ekonomija mora da nastavi da radi, a to nije moguće teranjem inata. Crnogorci su ovakvom odlukom samo sebi uništili nekoliko dana, nedelja, možda i meseci sezone, zarade... Ja na njihovom mestu to nikada ne bih uradio, ali to je njihova odluka - kaže Vučić.

Odgovarajući na pitanje o infrastrukturnom povezivanju, Vučić kaže da je mnogo u planu kada je reč o Koridorima, ali i kada je reč o lokalnim putevima.

- Nastavićemo da radimo i srećan sam kada ljudi umeju da poštuju urađeno. Lako je kritikovati, a strašno je važno to što ljudi vide napredak - kaže predsednik.

Na pitanje o tome da li će i kada biti objavljeni izveštaji javne nabavke respiratora za vreme koronavirusa, Vučić kaže da podstiče organe da to objave. Ističe da je naporno rađeno na nabavci opreme, a da bi izveštaji to i dokazali.

- Nemam ništa protiv toga. Ima onih koji su navikli da kradu, pa su tako građane pljačkali na sekundama, krali su opremu po fabrikama, i valjda polazeći od sebe, misle da i mi krademo i pljačkamo - kaže Vučić.

''MORAMO DA ČUVAMO MIR I STABILNOST NA KOSOVU I METOHIJI''

Kada je reč o "rokovima" za rešenje pitanja kosova, Vučić kaže da je ovakve navode demantovao i Ričard Grenel, te da je navikao da je proglašavan za izdajnika koji radi "iza leđa", a da ga u tome ne demantuje ni ubedljiva podrška srpskog naroda na KiM.

- Moramo da nastavimo da radimo, da obezbeđujemo plate, sve moguće uslove. Moramo da radimo na komunalnoj, putnoj i svakoj drugoj infrastrukturi, a priča o izdaji sam se naslušao i navikao sam na njih. Ako bude nečega, nekih najava, ja ću o tome izaći pred narod, ali sada nema ni razgovora, niti imam sa kim u Prištini da razgovaram - kaže predsednik.

Vučić kaže da će Albanci uvek imati zaštitu onih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, te da nema iluzija da će se tako i nastaviti. Ipak, Srbija danas ima prostor da iznosi svoju poziciju, što ranije nije bio slučaj.

- Ja sam vrlo racionalan i nisam dosad dobio nijednu premisu na osnovu koje bih mogao da gradim zaključke o njihovom predlogu. Mogu samo da nazirem šta hoće, a kada bi to dobili, ne bi bili srećni, ali bi bili srećniji od Srba - kaže predsednik Srbije.

Govoreći o pritiscima na Srbe na KiM, kaže da su oni stalni i da nikada neće prestati. U albanckim medijima, kaže, postoji kampanja protiv vraćanja Srba.

- Srbin koji bi da se vrati, njemu prete, kamenuju mu kuću, pale je, uništavaju mu traktor... Pozicija Srba nije laka, niti će biti. Na severu Kosova je neuporedivo bolje, dok je najteže u metohijskim selima. Koliko možemo apelujemo, pomažemo, pokušavamo da reagujemo, upozoravamo da to nije politika, ali to je ono što u ovom trenutku možemo da uradimo - kaže predsednik.