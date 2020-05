RED KIŠE, RED SUNCA: Prognoza za danas vam se neće dopasti, a već u nedelju dolazi do velikog PREOKRETA

Na severu Srbije biće dužih sunčanih perioda, naročito tokom prepodneva.

Ciklon čiji je centar u oblasti Crnog mora danas nam donosi više kiše i pljuskova, uglavnom u drugom delu dana.

Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u ostalim krajevima Srbije očekuje nas promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom. Od sredine dana biće i uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Prema prognozama meteorologa, temperatura će se u jutarnjim satima kretati od šest do 11 stepeni, a tokom dana od 15 do 21 stepen.

Najhladnije će biti na Kopaoniku - od jedan ujutro do maksimalnih pet stepeni u toku dana, Zlatiboru - od šest do 13 stepeni, dok će u Kragujevcu, Novom Sadu i na Paliću jutarnja temperatura biti oko devet stepeni, a maksimalna dnevna od 18 do 21.

Slično vreme očekuje nas i u Beogradu: jutarnja temperatura biće oko 10, a najviša dnevna oko 19, koliko će biti i u Loznici. Za stepen niža maksimalna dnevna temperatura očekuje se u Kraljevu i Kragujevcu.

U petak i prvog dana vikenda nas očekuje slično vreme, sa kišom i pljuskovima, dok se u nedelju očekuje promenljivo oblačno i malo toplije, ali bez padavina.