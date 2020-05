Ugled zdravstvenog sistema i zdravstvenih radnika podignut je kroz epidemiju, a sve zahvaljujući predsedniku Srbije koji je u svakom momentu imao puno reči hvale i zahvalnosti, ističe direktor KBC Dragiša Mišović.

Situacija u kovid bolnicama je znatno relaksiranija kaže prof. dr Vladimir Đukić, direktor KBC „Dr Dragiša Mišović“, dodajući da u prilog ovome govori i broj obolelih koji je smešten u ovoj ustanovi.

Na pitanje kakva je situacija bila sa zaštitnom opremom, dr Đukić kaže da je potrošnja bila velika, da se dnevno trošilo preko 450 skafandera i deset puta više rukavica.

- Ponosan sam na naše zaposlene i na to da nijedan nije otišao na bolovanje. To govori o poverenju koje su imali u one koji vode zdravstvo, kao i u opremu koja je bila adekvatna pa čak i iznad standarda u pojedinim zemljama – kaže dr Đukić za Pink.

KBC se, kako kaže, veoma brzo i uspešno transformisao iz prvenstveno hirurške i kardiološke bolnice u infektivnu.

- Ovaj period nam je pomogao da shvatimo da imamo stručni, organizacioni, intelektualni kapacitet da se izborimo sa nečim što je bilo novo i za svet. Nije bilo moguće koristiti utabane opcije lečenja, već smo i sami radili promene protokola, primenjivali smo najmoderniju anti-HIV terapiju, uspešno smo skidali pacijente sa respiratora – kaže dr Đukić za „Novo jutro“.

Ističe i da se KBC sada vraća normalnom ritmu rada, uz poštovanje propisanih protivepidemijskih mera.

Lekari, medicinsko osoblje, pa i spremačice u bolničkim centrima postali su heroji nacije, a dr Đukić kaže da su ovi ljudi značajno unapredili pojmanje medicine i značaj zdravstva uopšte.

- Podignut je ugled zdravstvenog sistema, podignuto je poštovanje prema svim zdravstvenim radnicima i svima koji učestvuju u procesu lečenja. Ovo poštovanje generisao je predsednik Vučić, koji se u svakom momentu zahvaljivao medicinskim radnicima – kaže dr Đukić.