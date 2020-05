NIŠTA OD LETA?! Meteorolozi otkrivaju kakvo nas vreme čeka tokom JUNA! Prognoza za naredni mesec više podseća na JESENJU

Oblačno, kišovito, sveže i nestabilno biće tokom gotovo celog narednog meseca.

U celoj Srbiji će narednih pet dana biti tmurno vreme sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, najavljuju meteorolozi.

Prema njihovim rečima, biće i hladnije nego što smo navikli da bude početkom juna, a prvi topliji i sunčan dan bez padavina očekuje nas tek u četvrtak, 4. juna. Pravog leta neće biti pre kraja juna. Tek oko 28. možemo očekivati suvo i toplo vreme sa temperaturama višim od 28 stepeni.

Narednih pet dana temperature će biti između 16 i 20 stepeni Celzijusa. Vreme kakvo smo imali prethodnih dana nastaviće se sve do sredine sledeće nedelje. Kiša, pljuskovi i grmljavina obeležiće dane ispred nas, a pljuskovi se uglavnom očekuju sredinom dana i posle podne. Uz to, duvaće jak severozapadni vetar, a maksimalna merenja u većini mesta neće prelaziti 20 stepeni. Jedino se u nedelju u severnim i centralnim predelima naše zemlje očekuje suvo vreme, ali će za to vreme u svim drugim krajevima Srbije padati kiša.

Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj kaže da će zbog velike količine kiše koja će pasti na snazi biti žuti meteo-alarm.

– Pašće više desetina litara kiše po metru kvadratnom za jako kratko vreme, a biće i jaka grmljavina. Zbog toga će na snazi biti žuti meteo-alarm, što znači da vreme može biti opasno. Predah od kiše i lepo vreme zadržaće se i u idući petak, subotu i nedelju s temperaturama od 25 stepeni. Ipak, nije isključeno da će kratkotrajnih kiša i pljuskova biti i tada, ali dosta retko – napominje Sovilj i dodaje:

– Jasno je da će kišni dani obeležiti sam početak juna. Sve u svemu, jun će biti topao, a broj dana tokom kojih će padati kiša procenjuje se na maksimalno 12 – ističe Sovilj.