ČUDO IZ POŽEGE! Dvanaestogodišnji Uroš množi i stepenuje višecifrene brojeve

Uroš Vasiljević iz Požege još uvek nema punih dvanaest godina, ali zato u glavi kao da ima savršeno tačan digitron.

Ovaj dečak bez problema za nekoliko sekundi pomnoži trocifrene brojeve, a rezulat koji se meri desetinama hiljada tačan je do zadnje cifre.

„Kao mali dečak počeo sam da gledam Slagalicu, a najdraža igra mi je bila ona sa brojevima, počeo sam da računam i svidelo mi se. Baka mi je prvo objasnila osnovne opracije, a onda sam naučio i tablicu množenja. Shvatio sam da mi je to izuzetno interesantno, pa sam množio i tako se igrao. Svaki novi broj za mene je bio izazov", priča Uroš za RINU.

Požeški malac genijalac odličan je učenik petog razreda, iz matemetike ima čistu peticu, a pored množenja velikih brojeva čak pre šeste godine znao da je čita i latinicu i ćirilicu. Iako još uvek dečak, ozbiljno igra šah, a na brojnim turnirima i matemtačkim takmičenjima osvajao je vredne nagrade. Kako kaže, logiku za brzo računanje je sam pronašao u glavi i koliko god se trudio, ne može da je objasni onima koji su radi da nauče isto ono što zna i on.

„Često se dešava da dok igram neku igricu, ili gledam televiziju, ja u sebi računam brojeve i tako se igram. To mi je za sada omiljena zabava. Mogu da množim i brojeve sa pet, šest cifara ali sa manjim brojem, ali trudim se da i za to pronađem svoju prečicu, pa da množim iz glave i petocifren broj sa petocifrenim", rekao je Uroš.

Drugarima iz odeljenja često pomaže prilikom rešavanja nekih zadataka, a isto je i kad dođe kući, jer mlađa sestra ne barata brojevima i računskim radnjama kao on.

„Jednom se desilo da je čak i svog nastavnika matematike ispravio, dok je radio zadatak na tabli. Uroš je uvideo grešku i sugerisao mu, nastavnik je pohvalio njegov telenat. Od malena smo ga samog slali u prodavnicu, uvek je odlično baratao i sa novcem ", kaže ponosna majka Snežana.

Otac Nikola takođe je ponosan na svog sina i nada se da će njegov nesporni matematički talenat i dalje da se razvija. U šali kaže, da taj gen nije imao od koga da nasledi i da je Uroš najbolji matematičar u porodici.

„Sve to je išlo postepeno. Prvo je množio dvocifrene brojeve sa dvocifrenim, a onda je mogao sam iz glave da množi i mnogo veće brojeve. Prvo smo bili iznenađeni i proveravali smo ga sa digitronom i uvek je sve bilo tačno, možda samo ponekad bi mu se potkrala neka mala greška u velikim rezultatima. On nama pokušava da objasni kako to računa, ali verujte to zvuči toliko komplikovano, ta njegova logika", kaže Nikola.

Kad poraste, Uroš želi, kako nam je rekao, da bude direktor, a do tada se nada da će uspeti da osvoji jednu Maju, sa kojom se druži od malih nogu.