Vulin: Ne mogu se izjednačiti oni koji su se za slobodu borili i oni koji su slobodu oduzeli

Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je svečanosti povodom dodele državnih jubilarnih medalja “75 godina od pobede u Velikom otadžbinskom ratu”, koja je održana danas u Ruskom domu u Beogradu.

Ambasador Ruske Federacije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko medalje je dodelio ratnim veteranima Drugog svetskog rata, a u nastavku ceremonije minutom ćutanja odata je pošta svim žrtvama tog rata.

Kako je istakao ministar Vulin obraćajući se okupljenima, pre 75 godina jugoslovenski partizani su nas upisali na pobedničku stranu sveta i zajedno sa Crvenom armijom, mogli su da kažu da je zlo pobeđeno i čvrsto su verovali da je zlo pobeđeno zaista i zauvek.

- Pre 75 godina svet je imao oči pune užasa Jasenovca, Aušvica, Dahaua i pre 75 godina niko nije mogao ni da pomisli da će se užas iz očiju sveta jednom izbrisati i da će izbledeti i da ćemo doći u vreme i pred generacije kojima ćemo morati uporno, i strpljivo da dokazujemo kako je svet tada izgledao, ko je bio pobednik, a ko poraženi, da ćemo doći u trenutak i vreme kada ćemo morati da objašnjavamo i dokazujemo da su žrtve-žrtve, a agresori-agresori. Zato je važno i vredno stajati danas pred vama, jer vi ste dokaz šta je bila istina i da je vaša generacija upisala naš narod i našu zemlju na bolju stranu sveta – na jedinu ispravnu stranu sveta, tamo gde su Srbi i Rusi oduvek bili. Tako je bilo, tako će i biti – istakao je ministar odbrane.

Prema njegovim rečima, teško je poverovati da danas moramo da objašnjavamo, da dokazujemo, da se borimo „da ustaški pozdrav „za dom spremni“ ne sme i ne može imati pravo građanstva i ne sme i ne može se izgovarati među civilizovanim i slobodnim ljudima“.

- Teško je poverovati da je prošlo samo 75 godina, a da mi moramo da objašnjavamo da nisu svi bili isti i da ne možete izjednačiti one koji su skoro uništili planetu Zemlju ili Hitlerov Vermaht i Crvenu armiju, da ne možete izjednačiti one koji su se za slobodu borili ili one koji su slobodu oduzeli. Prošlo je samo 75 godina, vi ste još uvek živi, a planeta čeka odgovore kao da je moguće drugačije tumačiti Drugi svetski rat, kao da je moguće Ruse i Srbe, jugoslovenske partizane i Crvenu armiju staviti na stranu poraženih. Vaša generacija nas je stavila među pobednike. Moja generacija ne sme dozvoliti da ta pobeda postane upitna i da se o njoj drugačije misli, da se umanji, da se izgubi. Nije dovoljno 75 godina da bismo rekli - svi smo bili isti. Nismo i Srbi nisu među onim narodima koji dopuštaju da im ponovo pišu istoriju, zato što dnevna politika smatra da bi tako bilo bolje ili drugačije. Srpski narod se borio za svoju slobodu, zahvalan je jugoslovenskim partizanima na veličanstvenoj pobedi, kao što je zahvalan Crvenoj armiji što nam je beskrajno pomogla da oslobodimo naš glavni grad i dobar deo naše zemlje – rekao je ministar Vulin i dodao da „mi ne spadamo među one narode kojima je neko drugi doneo ili darovao slobodu“.

Ministar odbrane je ocenio da se svako ponosi ili stidi svojih predaka, ali ne može da ospori istinu o Drugom svetskom ratu. „Neka niko ne pokušava da mom narodu oduzme njegovo mesto među pobednicima, jer to mesto ste vi izborili“.

- Neka je slava svima onima koji nisu sa nama, slava borcima, herojima, neka je slava svim onim svesnim žrtvama za budućnost naše zemlje, za slobodu u kojoj živimo i neka niko ne zaboravi – Srbi nisu među onim narodima koji će dozvoliti da im neko piše drugu istoriju ili da im neko bira prijatelje. Srbi pamte, poštuju, Srbi su dokaz da svaka generacija u istoriji našeg naroda je za mir spremna da učini skoro sve, a da za slobodu učini baš sve – zaključio je ministar odbrane.

Govoreći o značaju današnje ceremonije dodele državnih medalja veteranima, ambasador Bocan-Harčenko naglasio je da je reč o jednom u nizu događaja u okviru obeležavanja 75. godišnjice pobede nad fašizmom, u znak velikog poštovanja prema veteranima, prema kojima “imamo neisplativi dug”.

- Vi ste primer koji će biti uvek ispred nas, junaštva, istrajnosti, posvećenosti i čvrstog stava u korist živih i u korist istine. Sa Srbijom, mi smo zajedno i što se tiče memorijalnih stvari i borbe protiv revizije istorije, isto kao što smo bili u godinama Drugog svetskog rata – rekao je ambasador Bocan-Harčenko, čestitajući veteranima 75. godišnjicu pobede nad fašizmom i dodajući da današnji događaj ima poseban značaj jer je održan u susret obeležavanju nacionalnog praznika – Dana Rusije.

Ceremoniji su prisustvovali i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, predstavnici SUBNOR-a Srbije i veterani.