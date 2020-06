Brnabić: Trenutno smo u Evropi jedni od onih najviše testiraju građane na koronavirus

Trenutno smo u Evropi među zemljama koje najviše testiraju građane na koronavirus, pre dva-tri dana smo po broju testiranih stanovnika na 100.000 stanovnika, prestigli i Sloveniju, izjavila je danas je u Kragujevcu premijerka Srbije Ana Brnabić.

Najavila je da je sledeća Češka, koju će Srbija ovim tempom prestići u naredna tri do četiri dana.

"Epidemiolog Predrag Kon je izjavio da je moguće uvođenje određenih mera, medicinski krizni stab nije imao sastanak po tom pitanju i nije se izjašnjavao. Ako se situacija bude pogoršavala, svakako je moguće, ali ćemo to razmatrati i u ovom trenutku nemamo takvu odluku. Pratimo epidemiološku situaciju i nastavljamo prošireno testiranje i nastavljamo da radimo veliki broj testova", kazala je Brnabićeva.

Dodala je da posebno ohrabruje činjenica to što Srbija ima danas 70 do 100 zaraženih, to nije ista situacija prema onom broju u martu ili aprilu.

"To su uglavnom asiptomatski slučajevi, za koje nije potrebna hospitalizacija. Ne povećava nam se broj ljudi na respiratorima. Zbog toga ja nemam paniku, ali treba poštovati propisane mere. Da li će one biti restriktivne, ja zaista ne verujem", rekla je premijerka.

Razgovarala je sa zvaničnicima EU i smatra da je nemoguće da će se vanredno stanje ponovo uvoditi u drugim zemljama.

"Mislim da kroz to nećemo više prolaziti, a nadam se da neće biti ni potrebe za tim", istakla je Ana Brnabić.