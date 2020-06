Predstavljena maketa poslovnog centra Vojvodina! Vučević: Novi Sad nije palanka, već srpska Atina, snažan grad koji živi za nove stvari

Maketa budućeg izgleda Sportskog i poslovnog centra "Vojvodina" nakon njegove potpune rekonstrukcije, predstavljena je javnosti, a gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da je plan da taj projekat za 12 do 14 meseci konkuriše za Program Srbija 2025 kako bi dobili sredstva i krenuli u veliki poduhvat.

-Namera nam je da funkcionalno bolje organizujemo prvi sprat, da tu budu odeljenje Gradske biblioteke, galerijski prostor, ali i Centar za veštačku inteligenciju - rekao je Vučević, saopšteno je sinoć iz Gradske uprave.

On je dodao da za to treba maksimalna posvećenost, da se maketa pretoči u idejno rešenje, pa u projektno-tehničku dokumentaciju, a onda i u poduhvat neimara.

-Verujem da je to moguće, kao što je bilo moguće da, pre četrdeset godina, na prostoru nekadašnje fabrike nastane ovaj objekat - naveo je gradonačelnik.

On je objasnio da treba da se zameni kompletan krov, fasadni omotač, stepenište, da se srede sve hale, svlačionice, kupatila i toaleti.

-Imamo odgovornost prema budućim pokolenjima, da neke nove generacije tu provode vreme i stvaraju uspomene. Novi Sad nije palanka, već srpska Atina, snažan grad koji živi za nove stvari, i ime mu govori da je novi i da teži razvoju. Imamo najbolji Fakultet tehničkih nauka u celom regionu i ako neko može da uradi dokumentaciju, to su oni - naglasio je Vučević.

On je najavio da će Grad uskoro pripremiti tender za Radnički univerzitet, a rekonstrukcija tog objekta, kako je rekao, biće simbol oporavka Novog Sada.

-Ta zgrada asocira na požar, na gubitke ljudskih života, na nesposobnost Grada da 20 godina ne može da je obnovi, i tu mora da bude osnovan moderan biznis centar, i da idemo putem napretka. Nije bilo lako da postanemo Evropska prestonica kulture i Omladinska prestonica Evrope, pa smo u tome uspeli zato što smo verovali i nismo odustajali. Tako isto ćemo se boriti za četvrti most, za gradsku bolnicu, za to da Naučno tehnološki park bude košnica znanja, da "Epikgejms" napravi IT hab na mestu gde su decenijama stajale barake propale industrije. Konačno smo dočekali da nam u naš grad dolazi industrija 21. veka - istakao je Vučević.

-Došao je trenutak da SPENS-u vratimo stari sjaj. Rekonstrukcija objekta površine preko 80 000 m2 najveći je poduhvat te vrste u regionu. Gradonačelnik je doneo ispravnu strtešku odluku da Grad angažuje FTN sa timom stručnjaka na tom poslu, a ugovor o saradnji biće za nekoliko dana potpisan. Objekat SPENS-a mora se osavremeniti i prilagoditi novim standardima - rekao je dekan Fakulteta tehničkih nauka i vođa projektnog tima prof. dr Rade Doroslovački.

On je ocenio da će osnivanje Centra za veštačku inteligenciju značajno doprineti razvoju IT sektora u Srbiji.

-Blizina tog centra, Fakulteta tehničkih nauka i Naučno tehnološkog parka oživeće mnoga dešavanja od vitalne koristi gradu i državi. Naši nekadašnji studenti, eksperti na polju veštačke inteligencije vraćaju se nakon 30 godina iz Sjedinjenih Američkih Država i mnogo će tom procesu doprineti - zaključio je Doroslovački.