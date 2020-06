Mali: Država Srbija sigurna luka za Srbe ma gde da žive

Srbija i u vreme najveće ekonomske krize u svetu može da pomogne onima kojima je najteže, kao što je opština Drvar, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali i poručio da je država Srbija sada sigurna luka za sve Srbe ma gde da žive.

Mali je nakon uručene donacije Domu zdravlja u Drvaru od dva respiratora i medicinske opreme i mini busa za prevoz školske dece, što je donacija Vlade Srbije, u izjavi novinarima podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo reforme 2014. i 2015. godine i isakao da su se one isplatile, što se vidi i po pomoći Srbima u regionu.

"Kada u vreme najveće krize u svetu imate snage i stabilnost i mogućnost da pomognete vašoj privredi i izborite na pravi način za zdravlje građana i spasite ih od najcrnjeg scenaria, ali i da pomognete onima kojima je ta pomoć najpotebnija kao ovde u Drvaru", naglasio je Mali.

Ne samo da vodimo računa o ljudima u Srbiji već vodimo računa o svim Srbima gde god da žive, rekao je Mali i istakao da je jedan respirator bio dat opštini Drvar pre par meseci, a da su sada dobili i nova dva, što daje sigurnost Drvaru.

"To dalje ljudima sigurnost, sigurnu luku, a decenijama pre to nije bila država pošto je vodila računa o sebi, a građani i privrednici su bili prepušteni sebi da se sami snađu. Sada se to promenilo. Kada je počela kriza odgovornim merama smo spasili našu privredu i pomogli građanima sa po 100 evra, nije to ni mali novac već 72 milijarde dinara. Obećanje koje smo dali smo i ispunili".

Mali je istakao da je to potpuno drugačija politika - da slušate građane i da vidite šta je neophodno da uradite, ali i da imate rezultate.

Izrazio je uverenje da to građani vide i da pomoć Drvaru nije samo stvar opreme već i veoma značajna moralna podrška koja ljudima mnogo znači.

"Kada ne postoji drugo rešenje, Srbija je tu za vas", poručio je Mali.

Kaže da je Srbija povela bitku na dva fronta, zdravstvenom i ekonomskom gde se bori za radna mesta, očuvanje fabrike.

Mali podseća da je Srbija obezbedila program za podršku prviredni vredan 5,1 milijardu evra, kroz osobađanje od poreza i kroz tri minimalne zarade koje Srbija uplaćuje na račun milion i 50.000 radnika i drugo, što je prvi put u istoriji da Srbija kroz svoj prgoram ekonomske pomoći pomaže privatnom sektoru.

"Dakle, 235.000 preduzeća dobija tri minimalne zarade tri meseca za redom. Isplatili smo i na račune preko šest miliona građana Srbije po 100 evra novčane pomoć kako bi ublažili negativne posledice kovida19".

Za razliku od velikog broja jačih zemalja u svetu koje su teže podnele krizu sa koronom, Srbija je izbegla najgori scenario, a kao kruna je bila vest iz Evrostata da je Srbija u prvom kvartalu bila prva po stopi rasta u celoj Evropi, sa 5,0 odsto rasta, dok je cela evrozona imala minus 3,3 odsto rasta.