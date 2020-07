Kon o mogućem uvođenju NOVIH MERA zbog korone: Svako može biti zarazan, ključne su OVE DVE STVARI

Epidemiolog Predrag Kon kaže da je aktivnost korona virusa sve veća i da smo u maksimumu koji će trajati bar još nedelju dana.

"Osnovna stvar je da je došlo do prenosa virusa direktnim kontaktima i situacija je sada takva da svakoga koga sretnete možete smatrati zaraznim", navodi Kon.

On je rekao i da je povećan broj težih slucajeva i pacijenata na respiratorima posledica povećane aktivnosti virusa. Objašnjava da je došlo do prenosa virusa, a prenos se omogućava direktnim kontaktom što znači, kako kaze, da je naše ponašanje dovelo do toga.

"Osnovno je da shvatimo da među testiranima u nekim kovid ambulantama u Beogradu nalazimo i do 85 odsto pozitivnih. Epidemiološka situacija je nepovoljna i neophodno je sprovoditi mere koje su već donete. Zaštita sa maskama kada ih svi koriste, posebno u zatvorenom prostoru, je cak 99 odsto, a ako ih ne koriste svi onda je znatno manja, 30 odsto. Situacija je sada takva da svakoga koga sretnete može biti zarazan i to mora tako da se posmatra", naglasio je Kon.

Kada je reč o tome da je među obolelim sve više mladih, Kon kaže da je to uobičajeno kada duži period imate lakšu kliničku sliku imate takozvano tiho prokužavanje, i na kraju se desi da dođe do potpune infekcije koja izazove tešku formu bolesti.

Na pitanje da li će biti doneta odluka o ograničenom okupljanju na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, Kon kaže da to nije toliko važno koliko da se poštuju već donete mere.

"Da li će nove mere biti doneti ili ne odlučiće Krizni štab, ali ukoliko se poštuju ove mere sa distancom i nošenjem maski onda nove nisu potrebne", kaže Kon.

Organizatori svih okupljanja, svake vrste sportskih događaja direktno su odgovorni i oni su ti koji treba da vode računa o sprovođenju mera, rekao je Kon.

Kada je reč o radu noćnih klubova, Kon kaže da ako se budemo oslanjali samo na donošenje mera imaćemo ekonomsko propadanje ne samo vlasnika tih objekata, već i zaposlenih koji tamo rade kao i njihovih porodica.