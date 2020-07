VUČEVIĆ: Nema potrebe za vanrednom situacijom u Novom Sadu, ali ne znači da neće biti u narednim danima

Epidemiološka situacija u Novom Sadu je nestabilna, ali je pod kontrolom u smislu praćenja i adekvatnog pružanja zdravstvene pomoći i nege svima kojima je potrebna, kaže rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Vučević naglašava da u ovom trenutku nema potrebe za proglašavanjem vanredne situacije u Novom Sadu što, kako dodaje, ne znači da tako neće biti u narednih 7 do 10 dana.

"Sve od nas zavisi, od toga koliko smo disciplinovani. Ako bude potrebe, sprovodićemo i sankcije za nepoštovanje mera nošenja maski. Otvorili smo dodatnu kovid ambulantu u Veterniku, Novo naselje će kompletno biti pretvoreno u dve kovid ambulante, a deo redovnih pregleda će premestiti u privremeni objekat Doma zdravlja na Limanu 4", rekao je Vučević.

Komentarišući da li će biti održani "Egzit", "Sterijino pozorje" i druge manifestacije koje su planirane tokom leta, Vučević je rekao da će sve odluke donositi u skladu sa epidemiološkom situacijom.

"Pre svega će se voditi računa o zdravlju građana. Ako budemo mogli sve da organizujemo na bezbedan način da sačuvamo ekonomiju mi ćemo to organizovati. Ako ne, nećemo", kategoričan je Vučević.

Vučević je govoreći o planovima daljeg razvoja Novog Sada, ocenio da globalna pandemija nije sprečila najavljene investitore da odustanu od ulaganja.

"Svi su se uverili u to da su Srbija i Novi Sad dobro mesto za ulaganje, prvenstveno se rukovodeći ljudskim resursima jer imamo odličan izvor kadrova na Univerzitetu u Novom Sadu. I pre 5 godina se videla snažna ekspanzija IT sektora, i to je otvorilo novu etapu u industrijalizaciji Novog Sada, industrijalizaciju 21 veka. Ja sam najavio dolazak dve velike fabrike. Za jednu mogu da kažem da će biti nemački "Kontinental". To će biti revolucija, i toga ćemo biti svesni tek za par godina, kao što nismo razumeli šta je pre nekoliko godina značio dolazak fabrika "Lir" i "Aptiv" koje su uposlile 6.000 ljudi. Sada imamo ponudu od CTP-a koji je napravio novu halu gde će biti turbo sistemi, da kupe kompletnu zonu Sever 4, i da je oni dalje razvijaju i dovode investitore. To su stvari koje garantuju da će ljudi ovde imati posla, da neće morati da idu u druge gradove i druge države, da ćemo sačuvati našu decu", kaže Vučević.

Govoreći o projektu spuštanju grada na reku, gradonačelnik naglašava da se realizuju i investicije na koje se decenijama čekalo, izgradnja glavne crpne stanice i centralnog prečistača otpadnih voda. Osim toga, projekat izgradnje četvrtog novosadskog mosta proglašen je za nacionalni prioritet, a okvirno konceptualno rešenje je pred Novosađanima na ranom uvidu do 13. jula.

"Novi Sad je dobio tretman kakav zaslužuje, naš most sa obilaznicom tretiran je kao najveći nacionalni projekti. To je poslednja faza zapadne obilaznice oko Novog Sada i spajanje sa Fruškogorskim koridorom. Most će imati više ulazno-izlaznih rampi, sa posebnim pešačkim i biciklističkim stazama, i rasteretićemo saobraćaj kroz grad jer za 10 godina nam preti kolaps. Već sada studija pokazuje da imamo 430 motornih vozila na 1.000 stanovnika, sa tendencijom daljeg rasta. Primera radi, pre 30 godina Novi Sad je imao oko 170 automobila na 1.000 stanovnika. Pored izgradnje četvrtog novosadskog mosta, mi ćemo menjati i urbanistički izgled priobalja, ali to je proces koji ćemo pažljivo voditi jer je suviše značajno za Novi Sad. Ono što mogu da vam garantujem je da ćemo voditi računa o biodiverzitetu, o ekologiji, zaštiti životne sredine, zaštiti Dunava i priobalja, ali da hoćemo da vidimo jači ekonomski grad, a ne nelegalne objekte i zapuštene i uništene fabrike. Po pitanju vodoodbrane smo konsultovali najbolje ljude iz struke, Institut "Jaroslav Černi" i stručnjake sa Fakulteta tehničkih nauka, i konačno "Vode Vojvodine". Kako oni budu prepisali, tako ćemo raditi. Ako bude moglo da se gradi, gradiće se, ali važno je da nam grad ne stoji zbog mosta. Želimo da imamo veslačke staze, i marinu, i da Dunav bude neotuđivi deo Novog Sada, da se život odvija na njemu, cilj nam je da Novi Sad živi sa Dunavom", zaključuje gradonačelnik Novog Sada.