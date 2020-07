Pitam se DA LI JE OVO UOPŠTE KORONAVIRUS! Dr Nestorović zabrinut zbog povećanog broja preminulih: "Ovo je neki D virus!"

"Situacija nije toliko ozbiljna. Mislim da je ovo neki novi virus."

Dr Branimir Nestorović govorio je jutros o novom soju virusa, o tome zašto imamo najveći broj umrlih od početka epidemije, o posledicama koje korona virus ostavlja na organizam.

- To je neki D virus koji se pojavio pre mesec dana, koji se izgleda mnogo lakše prenosi. Mislim da smo završili epidemiju 1. maja, sećate se, nije se gotovo mesec dana ništa dešavalo, onda je krenuo jun, i taj novi talas koji ne izgleda kao onaj prvi, sad su odjednom mladi ugroženi - rekao je Nestorović.

Ja se sećam, Indijci su prvo objavili kad su počeli otvaranje da mladi sad obolevaju. Sad ne vidimo one karakteristike kao kod prvog virusa, nego samo obostrano zapaljenje pluća. Meni ne liči da je to isti virus. Kao da su ljudi iz Švajcarske i Italije doneli virus. Ja se ne slažem da je toliko ozbiljna situacija.

Potom ga je voditeljka pitala - iako je juče preminulo 11 ljudi?

- E, to je interesantno. Mislim da bi bilo potrebno formirati grupu pri Ministarstvu zdravlja da vidimo šta se desilo. Jer svuda imamo pad broja zaraženih, a samo mi i Severna Makedonija imamo porast broja umrlih. Porast broja zaraženih se očekuje. Sve zemlje su to zabeležile. To je logično. Vi ste zatvorili populaciju i nisu se zaražavali. Ali da umre 17 ljudi u dva dana, treba da vidimo šta se to dogodilo. Nije me potresao broj zaraženih. Ova smrtnost mi ukazuje da je neka druga epidemija. Ja se pitam da li je ovo uopšte korona virus. Postoji ta bakterija legionela koja živi u centralnim klimama, ona voli vlagu i zatvorene sisteme, ona izaziva upalu pluća. Vi možete da budete pozitivni na koronu, a da niste bolesni od korone. Ovo ne može da se objasni koronom.

Dr Nestorović je nastavio:

- Tako da bih ja voleo da dobijemo odgovor na to pitanje. Žarišta će se ugasiti, da se razumemo. Mi smo imali to na početku, dođe neko iz Italije, Švajcarske, Valjevo, Kikinda, Ćuprija, pa se ugasi. Za nekoliko dana Novi Pazar neće biti problem. Ostaje Beograd kao problem. Mi sve ovo što radimo pokušavamo da usporimo virus. Od zatvaranja Beograda nema ništa, da se razumemo. To se radi na početku da bismo ublažimo krivu.