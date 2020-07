DR SRĐA JANKOVIĆ ZA PINK: Još uvek je rano da pričamo o kolektivnom imunitetu! DVA SU BITNA FAKTORA od kojih zavisi težina bolesti

Imunolog dr Srđa Janković prokomentarisao je porast broja slučajeva mladih žrtava koronavirusa i pritom istakao najveći faktor rizika kojem oni mogu da budu izloženi.

-U mnogim zemljama sveta postoji sada jedan porast zaraženih, postoji rizik u svako doba godine. Jesmo beležili jenjavanje, ali sada je došlo do ponovo razbukatavanja. Ovo je složen proces, virusa i dalje ima među nama. Naša sreća je što većina ljudi ima blažu kliničku sliku ili čak bez simptoma, ali i to treba dražti na oprezu – rekao je dr Janković gostujući u Novom jutru TV Pink.

Za skupove i svadbe, za koje kažu da su bili glavni okidač, Janković kažeda se to desilo jer su mere to dozvolile tada.

-Popuštanje mera jeste uticalo na širenje virusa. Međutim, rada je situacija to dopuštala. Sada su mere drugačije, zato moramo da budemo na oprezu i da ne dozvolimo da se našom nepažnjom virus širi – smatra on, i kaže da svako popuštanje mera daje virusu mogućnost da se širi dalje.

- Slobodno možemo da kažemo da je popuštanje mera koje nije bilo apsolutno, nego je zamenjeno preporukama, a tada je epidemiološka situacija to dopuštala, sada možemo da vidimo da je to bilo varljivo jer je virusa bilo dovoljno da se omogući novo razbuktavanje. Svaka zemlja se suočila sa tim u sličnim uslovima - ocenio je dr Janković.

On je istakao i da ne podržava sticanje kolektivnog imuniteta "kraćim putem"

- Mi se nadamo da sada dostižemo vrhunac ovog talasa, kako god ga zvali. Moram da kažem da ne savetujem i ne podržavam da se prečicom ide ka kolektivnom imunitetu, a nije sigurno ni da ćemo ga dosegnuti brže ako se više ljudi zarazi. To bi bila skuplja mera – dodao je dr Janković.

O mogućoj izolaciji Beograda - Omiljena izreka mog učitelja dr Radovanovića glasi "na ljutu ranu ljuta trava", nadam se da rana neće biti toliko ljuta kao što je zatvaranje. Kada zapreti gubitak života koji bi po strahoti nadmašio zatvaranje grada onda je to racionalna odluka – rekao je on. Govoreći o novim svakodnevnim navikama koje usvajamo kao što su rukovanje i nošenje, pozdrav naklonom je nešto dobro što može da proistekne iz ove situacije, - Moram da priznam da je meni pozdrav naklonom bio nešto što mi se intimno dopadalo. Ako nešto dobro proistakne iz ovoga možda ćemo naučiti da se jedni drugima poklonimo što je izraz dubokog poštovanja – zaključio je on.

Govoreći o jačini virusa dr Janković je istakao da je očigledno da on nije oslabio.

- Novo pogoršavanje nastupa već sada, a većinom smo očekivali da to dođe na jesen. U mnogim zemljama sveta, na severnoj polulopti postoji sada, preko leta, porast broja novoobolelih. Svuda gde postoje kontakti postoji rizik u svako doba godine. Jesmo beležili jenjavanje epidemije, ali sada imamo ponovno razbuktavanje, ne možemo da kažemo da je virus oslabio – istakao je dr Janković.

Dva bitna faktora

On je objasnio i da težih kliničkih slika ima među zdravstvenim radnicima jer su oni više izloženi virusu.

- Količina virusa koja se unese jeste bitna, to je jedan od faktora. Drugi faktor koji je dominantan je put zaražavanja, okupljanja gde je veći broj ljudi, te zbog toga ima više mladih među obolelima. Rizične grupe i faktori rizika za nekoga, pod istim uslovima, veći rizik imaju hronično oboleli. Ono što možda najviše plaši u vezi sa virusom je element neizvesnosti, i ako smo zdrave osobe, neki od nas, a niko ne zna ko može da izbuče deblji kraj, zbog neke predispozicije, i ne znamo kolika je naša otpornost u svim aspektima imunskog sistema – rekao je dr Janković.

"Vakacine neće biti još najmanje godinu dana"

Kada je reč o vakcini on je istakao da je verovatno neće biti još najmanje godinu do godinu i po dana bez obzira na to što bi ona tehnički mogla brže da se napravi.

- U suštini postoji preko 100 potencijalnih vakcina koje su u raznim fazama studija. Neka može da se pokaže kao delotvorna i bezbedna. Te studije moraju da se završe uz poštovanje etičkih načela, proces mora da se ubrza jer neki traju i od pet do 10 godina. Može da bude registrovana, ali kada dostignemo fazu da možemo rutinski da je koristimo – objasnio je dr Janković i naglasio da za svaku studiju mora da postoji dovoljan broj dokaza da je vakcina pre svega bezbedna i delotvorna za korišćenje.Pored korona virusa od koga preti opasnos i na jesen, tu je i sezonski grip. Doktor Janković napominje da je vakcinacija „apsolutno poželjna“ kada je reč o sezonskom gripu.

- Ako imamo dve bolesti koja će nas udariti na jesen, kod gripa imamo situaciju da je vakcina bezbedna ali delotvornost je delimična. Kada bi se svi vakcinisali i oni kojima je vakcina preporučena, kolektivno ćemo steći zaštitu od gripa, a kada udare i korona i grip imamo spremnu odbranu barem od jednog protivnika - objasnio je on.