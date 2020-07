Dr Ristić izneo zabrinjavajuće podatke o epidemiji koronavirusa i istakao da mladi obolevaju pod istim rizikom kao i stari, a da nemaju prethodnih bolesti.

Kardiohirurg Miljko Ristić kaže da su obdukcije preminulih od koronavirusa dale frapantne i izuzetno zabrinjavajuće podatke.

- U Srbiji je urađeno 17 odbukcija, a SZO inače ne preporučuje obdukcije preminulih od koronavirusa jer je ogroman rizik da se prisutni zaraze. Kada je reč o rezultatima obdukcije, oni moraju da se znaju i posebno treba da ih zna omladina kako bi im služili kao svojevrsno upozorenje – kaže dr Ristić i nastavlja:

Rezultati su frapantni: dolazi do nekroze plućnog tkiva koja se ne može ničim popraviti. To objašnjava to što pacijenti umiru u roku od 48 sati. Naši mladi bi morali da shvate da nije reč o običnoj upali pluća koja će proći antibioticima i lekovima, već je zabeležen veliki broj preminulih koji nisu imali bolesti pre toga.

Ističe da umiru i mladi, a među obdukovanima najveći je broj mladih koji su preminuli u roku od 24 do 48 sati.

- Ovo nije obična upala pluća ili prehlada, već teška bolest. Treba uticati na svest mladih da smanje aktivnosti i to je jedini realan način da se epidemija spreči – kaže dr Ristić.

Podvlači da u ovom trenutku mladi obolevaju pod istim rizikom kao i stari, a da nemaju prethodnih bolesti.

- Neretko mladi završavaju za jedan do dva dana. Shvatite da je to u našem okruženju i da ste možda kandidat za to – kaže dr Ristić. Ističe da virus izaziva infekciju, uništava plućno krilo, a oni koji preleže, ostaju sa trajnim posledicama štetnim po svoje zdravlje: malaksalost, zamor...

Respiratori, kaže, nisu svemogući i omogućuju samo zdravom delu pluća da lakše diše, dok je deo pluća zahvaćen infekcijom nepovratno uništen.

- Nikakvim lekovima i respiratorima ne može se povratiti funkcija pluća - kaže dr Ristić.

U odnosu na april i maj, sada se suočavamo sa težom kliničkom slikom kod pacijenata, samim tim veći je broj pacijenata na hospitalizaciji, ali i na respiratoru, kaže za Pink državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić.

Ističe da Ministarstvo zdravlja i Vlada Srbije rade na proširenju kapacijteta, a kako bi se omogućilo da svi sa simptomima i tegobama budu adekvatno hospitalizovani.

- U toku vikenda, svi pacijenti sa Instituta za reumatologiju preseljeni su u druge objekte KCS, tako da će zgrada Instituta danas primiti prve kovid pacijente. Obezbeđeno je dodatnih 170 mesta – kaže Vekić.

U Areni je trenutno 178 pacijenata, a u nju se smeštaju i srednje teški pacijenti, kaže državni sekretar.