Stevanović: Nijedan pacijent nije preminuo, a da mu nije data najbolja moguća terapija koju smo imali

Direktor Infektivne klinike Goran Stevanović rekao je da je hlorokin samo jedan od lekova koji se nalazi u nacionalnom protokolu.

- Za svaki lek predviđene su indikacije i kontraindikacije, mere opreza. Za svaki od lekova koji se trenutno koristi postoji čitav spektar šta sme i kada ne sme da se koristi. S hodno tome se prilagođava terapija za svakog pojedinačno - objasnio je on.

Stevanović je potvrdio da ima pacijenata koji dobijaju hlorokin i dodaje da je sigurno da ima i pacijenata koji su dobijali taj lek koji su umrli.

- Ali, svi ti pacijenti koji su umrli bili su lečeni, neki hlorokinom, neki drugim lekovima. Nijedan pacijent nije premnuio, a da mu nije data najbolja moguća terapija koju smo imali - ukazao je on.

Opasno je govoriti koji lek leči obolele od korona virusa, to je klizav teren, kazao je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar upitan da li je pacijentima koji su lečeni hlorokinom proveravan srčani ritam pre davanja terapije, te koliko među umrlima ima lečenih hlorokinom.

Ministar je uzvratio da bi trebalo razmisliti pre nego se postavi takvo pitanje:

Nisam to rekao zato što nemate pravo da postavite pitanje, već što se time kod nekih ljudi unosi mnogo tema za razmišljanje. Ne znate da li ste pitanje postavili zato što je deo farmaceutske industrije to hteo"

Zamolio je sve novinare da ulaze u "igru velikih" farmaceutskih kuća, te ukazao da su vesti o efinasnosti bilo kog leka uglavnom medijske, a ne medicinske i naučne.

Lončar je ukazao da se svake dve nedelje mogu čitati spektakularni natpisi o nekom leku koji leči koronu.

- Onda akcije tog leka nenormalno skaču, i to traje par nedelja, a potom se dobije informacija da ipak nije to pravi lek. Zamolio bih, zbog vas, da pokušate da ne uđete u tu igru. To je ozbiljna igra velikih. Opasno je govoriti koji lek leči, to je klizav teren -poručio je ministar.