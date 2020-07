JOVANOVIĆ NAKON IZLASKA IZ BOLNICE PROGOVORIO O BORBI SA KORONOM: Virus me razbio! Bio sam najstariji na odeljenju, a jedna noć je bila posebno strašna

Lider LDP Čedomir Jovanović izašao je iz bolnice u kojoj je boravio zbog koronavirusa i sa javnošću podelio svoje iskustvo sa ovim opasnim virusom.

- Živ sam zahvaljujući lekarima, njihovom znanju, obrazovanju i terapiji koju su primenili. Mene je ovo što se desilo razbilo, izgubio sam kilograme, nisam mogao glavu da podignem sa jastuka...Nešto još gore od te bolesti je osećaj koji stičete kada se suočite sa iskustvom neke vrste griže savesti jer ste porodicu i prijatelje ugrozili, onda kad ne možete da im pomognete - rekao je Jovanović.

Jovanović je naglasio da smo svi mi odgovorni i prema sebi i prema drugima i da maska koju moramo da nosimo čuva i nas i druge.

- Pojeo bih ovu masku, ali ona čuva mene i ljude oko mene...Kada vidite taj svet oko sebe, kada vidite lekare, svo osoblje u bolnicama koje daje svoj maksimum, kako se bore...320 ljudi je došlo tokom jedne noći na Infektivnu, to je strašno. Uglavnom su to mladi ljudi, ja sam u jednom trenutku bio najstariji na odeljenju. Kada sam izašao čuo sam da je umro dečko 1994. godište, to je strašno - opisao je svoje iskustvo Jovanović.

Odgovarajući na pitanje da li zna kako i gde se zarazio, lider LDP je rekao da to sa sigurnošću ne može da kaže.

- Danima sam bio okružen ljudima koji su se javljali kasnije sa nekim od simptoma. Nas šestoro živi zajedno, mi smo dinamična porodica. Na sreću, nikom od nije bilo ništa. U stranci nije bilo slučajeva, vodili smo računa, držali distancu...ispostavilo se da smo sačuvali generaciju naših roditelja, ali da smo ugrozili nas - ispričao je on i apelovao na sve da poštuju mere i budu odgovorni.