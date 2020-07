Dr Kon: U jednom trenutku smo imali i više od 900 SUMNJIVIH SLUČAJEVA NA DAN

Svakodnevno gradski zavodi za javno zdravlje izlaze sa podacima o broju zaraženih, broju preminulih, broju testiranih.

Svakog dana svi gradovi imaju konferencije za medije gde se te brojke javno obelodanjuju. Ipak, iako je to sasvim logično, u danima za nama nismo imali prilike da vidimo kakva je situacija u glavnom gradu, koliko je zaraženih u glavnom korona klasteru u Srbiji.

Uvek je Beograd označavan kao grad sa najvećim brojem zaraženih, svakog dana su stručnjaci govorili da je "najkritičnije u prestonici", da "korona divlja u glavnom gradu", da je tu između 70 i 80 odsto novozaraženih, da se Beograd "ne smiruje".Pa ipak, nikada nismo dobili konkretne brojke sve do danas kada je ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao da je u poslednjih nedelju dana 38 odsto svih novozaraženih u Srbiji bilo baš iz Beograda.

- Na početku je važno napomenuti da brojke nisu potpune i da nemamo izvučen broj pozitivnih u Beogradu po danima, jer je to iz mnogo razloga teško učiniti, ali imamo procente "klinički sumnjivih" u odnosu na broj testranih - objašnjava Predrag Kon

Koliko je važno da se ima uvid u broj sumnjivih, govorili su i drugi članovi Kriznog štaba na redovnim konferencijama, često navodeći da se "ne leče testovi, već ljudi, te da će svako za koga se sumnja da ima korona virus biti lečen".

Kon dalje naglašava da su te brojke važne, jer se njima ukazuje na pozitivnost i samim tim se može otkriti kretanje krive u glavnom gradu.

U jednom danu preko 900 sumnjivih

Tako, dalje navodi, u Beogradu je 9. jula definisanih klinički sumnjivih slučajeva od svih onih koji su došli da se testiraju bilo 72 odsto, za 10. jul podatka nema, dok je 11. jula broj sumnjivih slučajeva bio 76,6 odsto, a 12. jula čak 79,9 odsto od ukupnog broja testiranih.Kon dalje ističe da je 13. jula ta brojka bila 67,8 odsto, 14. jula - 56,5 odsto, 15. jula - 63,5 odsto, 16. jula - 59,1 odsto, a 17. jula - 58,5 procenata.

Šta nam to govori?

- Ako pogledamo apsolutne brojke klinički sumnjivih slučajeva primećuje se da je njih u Beogradu u periodu od 9. do 13. jula bilo svakoga dana više od 900. Međutim, od tada do 17. jula ta brojka je varirala i išla iznad 700 i 800, ali nije prešla tu brojku od 900 slučajeva. To nam pokazuje da je došlo do određenog zaravnjanja kada je reč o klinički sumnjivim slučajevima u glavnom gradu, pa samim tim nam i pokazuje da se situacija smiruje - ističe Kon i objašnjava još jednom da sumnjivi nisu isto što i testirani.

Testirani, prema njegovim rečima dolaze i na lični zahtev i iz raznih drugih uzroka, dok su sumnjivi oni koji imaju kliničke indicije za to.

Zaravnanje krive hospitalizovanih

On takođe navodi da je situacija bolja i kada je reč o hospitalizovanima u kovid bolnicama u glavnom gradu.

- Do zaravnanja krive dolazi i kada je reč o popunjenosti kapaciteta u Beogradu. Popunjenost se održava na jednom određenom nivou, nema prepunjenosti, pucanja sistema, samim tim možemo da kažemo da se situacija polako stabilizuje - istakao je Kon