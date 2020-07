SRPSKI IMUNOLOG I PULMOLOG IZ ENGLESKE PORUČIO! Postoji SPAS OD KORONE, ovih NEKOLIKO STVARI SU PRESUDNE!

Važno je ostvariti interakciju sa okruženjem i izlagati se suncu jer će se na taj način podstaći razvoj vitamina D, koji će ubijati ćelije virusa pri ulasku u organizam

Nivo vitamina D u organizmu u direktnoj je vezi sa time da li će se pacijent izboriti s koronom ili neće, to pokazuju nove epidemiološke studije, poručuje profesor Ratko Đukanović, doktor medicine sa čuvenog univerziteta u Sautemptonu (Engleska).Đukanović je jedan od najboljih svetskih stručnjaka za astmu i hronične opstruktivne bolesti pluća, istraživač i naučnik, imunolog i pulmolog, osnivač i rukovodilac više odeljenja na poznatom univerzitetu.

Na pitanje kako ćemo se zaštititi od virusa KOVID-19 dok ne stigne vakcina, u razgovoru za Nedeljnik profesor Đukanović odgovara:Prvo fizički. Treba imati seljačku logiku. Ako mi pljuneš u lice, a ja imam masku, ta pljuvačka neće doći do mene. Pljuvačka ili male kapljice, to je isti princip. Prati ruke, ne treba se rukovati. Normalno, higijena prostorija je važna, javnih prostorija.

A lični imunitet?

Vitamin D, pre svega. Postoje epidemiološke studije koje su tražile korelaciju između prosečne koncentracije vitamina D u metabolizmu i smrtnosti od KOVID-19. I korelacija jeste jasna. Vitamin C, normalno, takođe da se jede voće. Da se jede dobro. Važno je smanjiti stres. Studije su jasno pokazale da nam on oduzima imunološku snagu. Narod treba da nađe način da se ne stresira, što je možda najteže pitanje u Srbiji. Zašto se ljudi inficiraju na fudbalskim utakmicama? Zato što se nerviraju. To je vrhunski stres. Slično je i sa svadbama, gde imamo i vikanje, zamor. Važno je i dobro spavati - objašnjava Đukanović.

Stručnjak posebno upozorava ljude sa dijabetesom i gojaznošću.

Gojaznost povećava rizik kao da imate deset godina više, znači ako imate 65 i gojazni ste, onda imate rizik kao da vam je 75, a smrtnost je tada mnogo veća. Ne treba sumanuto gubiti težinu, ali ovo će biti sa nama još godinu dana. Fizička aktivnost tu je najvažnija - ističe doktor.O značaju vitamina D u preventivi korone, ali i njegovoj ulozi u što boljem imunom odgovoru organizma kada se neko zarazi, govore i drugi stručnjaci. Tako imunolog prof. dr Borislav Kamenov navodi da bi dobro bilo kada bi stariji poprimili malo imunosistema dece.Važno je ostvariti interakciju sa okruženjem i izlagati se suncu jer će se na taj način podstaći razvoj vitamina D, koji će ubijati ćelije virusa pri ulasku u organizam. Kada vitamin D napadne virus, ostvaruje se preventivna uloga organizma i sprečava se razvoj bolesti, pošto vitamin D rešava problem na samom početku i razbija membranu virusa - ističe doktor Kamenov.

Zimi najgore

Kako dodaje stručnjak, vitamina D ima u jajima, svinjskoj masti i ribama severnog mora, ali je za razvoj ovog vitamina najbolje je redovno se izlagati suncu.Vitamin D, kao važan faktor za imunitet, označava i član kriznog štaba profesor Branimir Nestorović:Između oktobra i aprila na našoj geografskoj širini nema dovoljno sunca da bi se u koži stvorilo dovoljno tog vitamina, pa se mora unositi dodatno. Mi smo podložni nedostatku vitamina D tokom zimskih meseci, pa tako tokom januara kod većine ljudi skoro da ga i nema u krvi. Kada se vitamin D dodatno unese, ljudima to pomaže i pozitivno utiče na imunitet. U tom smislu najbolje je jesti morsku ribu, koja dodatno ima i joda u sebi, što je kod nas takođe deficitarni element.