Ministar Vulin: Po tehnici i kvalitetima pripadnika RV i PVO je rame uz rame sa kolegama u svetu

Ministar odbrane Aleksandar Vulin u pratnji rektora Univerziteta odbrane general-potpukovnika Gorana Radovanovića, načelnika Vojne akademije general-majora Bojana Zrnića i komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general-majora Duška Žarkoviča, obišao je danas kadete Vojne akademije koji na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici realizuju letačku obuku na avionima i helikopterima.



- Zahvaljujući velikom i ličnom naporu vrhovnog komandanta Vojske Srbije Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana spašeni su od propadanja, od gašenja, kako je bilo pre samo nekoliko godina. Imamo avione, imamo PVO, najnovije i najbolje helikoptere na svetu, ali za sve to moramo imati ljude – rekao je ministar Vulin, istakavši da ogroman trud i rad svih onih koji se brinu o budućim pilotima Vojske Srbije i kadetima Vojne akademije, daje rezultate. On je dodao da smo danas mogli da vidimo kako se privodi kraju obuka završne godine i četvrte godine Vojne akademije smer Vazduhoplovstva, ali isto tako i da vidimo nove potencijalne kadete koji prolaze završne faze provera i za koje se nadamo i verujemo da će postati deo našeg školskog sistema, a zatim i našeg vazduhoplovstva.

Prema rečima ministra Vulina, ulaganje u vazduhoplovstvu je ulaganje u tehniku, ali, takođe, mora biti i ulaganje u ljude.



- Zahvaljujući odluci vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, pilotima su posebno podignute plate. Njihove zarade su izjednačene sa svim kolegama koji se bave istim poslom i sada možemo da kažemo da imamo materijalne pretpostavke koje više nego do sada garantuju da mogu da se posvete samo onome što rade i samo svom veoma složenom i teškom zadatku. Svi koji prođu rigorozne zdravstvene preglede zaslužuju da budu deo našeg vazduhoplovstva i ja pozivam sve mlade ljude da razmisle, dođu do naše akademije i vide da vredi vezati svoju sudbinu za Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu – poručio je ministar Vulin, naglasivši da će vojska dati sve od sebe da im život učini još boljim, a obuku još zanimljivijom.



Pripadnici Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane sada su u prilici da rade na najnovijim i najbezbednijim sredstvima i budu rame uz rame sa svojim svetskim kolegama, poručuje ministar Vulin i podseća da su po kvalitetu ljudi oni to uvek i bili, kao i da sada možemo reći da smo to i po tehnici. Kako kaže, Vojska Srbije nikada neće dozvoliti da neko drugi čuva njeno nebo, poput zemalja koje pozivaju svoje susede da to rade umesto njih. Srbija je slobodna zemlja i uvek ćemo čuvati svoje nebo sami, rekao je ministar Vulin.



Komandant 252. školsko-trenažne avijacijske eskadrile potpukovnik Boško Šerbedžija objašnjava da se u toj jedinici trenutno realizuje letačka obuka kadeta Vojne akademije i kandidata za Vojnu akademiju.



- Trenutno su u toku selektivno letenje za kandidate 145. klase Vojne akademije na avionu „utva-75“ V53; letačka obuka u razdelu navigacijskog letenja i samostalnog letenja za kadete 141. klase Vojne akademije i ispiti i samostalno letenje na avionu „Super Galeb“ N62 za kadete 140. klase Vojne akademije. Realizacija zadataka teče po planu. Kadeti i kandidati ispunjavaju svoje obaveze i nadamo se da će svi uspešno da završe i da budu naše kolege – rekao je potpukovnik Šerbedžija.



Kadet pete godine 140. klase Vojne akademije Dušan Tanasijević govorio je o obuci u Vojnoj akademiji pred dobijanje prvog oficirskog čina.



- Tokom obuke leteli smo na na avionu „lasta“, a po završetku obuke imali smo oko 80 sati naleta i onda smo prešli na preobuku na avion G4. Na njemu se obuka uskoro završava i bliže se prvi samostalni letovi, kao i kraj letačke obuke. U Vojnoj akademiji smo stekli znanje, a nastavnici su se trudili što više da nam približe vazduhoplov i prenesu svoje znanje - rekao je kadet Tanasijević i poručio da će on i njegovi klasići „postati dobri oficiri i dobri piloti“.



Učenica četvrte godine 44. klase Vojne gimnazije Sara Nikolić nalazi se na selektivnoj obuci za smer Vojno vazduhoplovstvo u Vojnoj akademiji.



- Letenje se odvija na avionu „utva 75“, a danas očekujem svoj let drugi na ovom vazduhoplovu. Radujem se budućem pozivu, zadovoljna sam tokom obuke i znanjem koje sam do sada usvojila i očekujem dalja, nova iskustva u letenju - rekla je Sara Nikolić.