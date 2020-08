Lekari iz Vranja SPASILI DEKU OBOLELOG OD KORONE: Bili smo pravi tim, nismo ni jednog trenutka posustali

Vranje, gradić na jugu Srbije žestoko je pogođen virusom korona u drugom piku epidemije. Lekari danonoćno rade svoj posao, četiri kovid bolnice i stalni prijem pacijenata obeležio je minuli period. Kako kažu za složno i timski uspeli su da zatvore jednu kovid bolnicu, da spasu mnoge živote, a među njima i deku (89) koji je uspeo da pobedi koronu.

Dr Suzana Tomić, specijalista urgentne medicine iz Vranja, koja se još 9. aprila priključila bobi protiv virusa, priča da je protekli period bio težak za svakog od njih, ali da lekarski poziv to podrazumeva i da su najsrećniji kada pacijente otprate izlečene kući.

- Kada su mi kolege rekle da imamo deku (89) koji je zaražen nisam ni slutila koga ću ugledati. To je bio moj pacijent koji već ima određene pridružene bolesti. Bio je u bolnici, borili smo se i uspeo je da pobedi i ode kući. Nije samo on, mnoge smo oporavili i poslali kući. S druge strane veliki je priliv pacijenata jer u ovom drugom piku Vranje je pogođeno, dolazili su nam različiti pacijenti od onih asimptomatskih slučajeva do onih najtežih. Sada je mnogo lakše jer smo uspeli da rasteretimo kovid bolnice, pa smo od čeitri zatvorili jednu, i trenutno imamo 100 slobodnih postelja a to je već rasterećenje, dok je 115 hospitalizovano - kaže dr Tomić.

Dok je mart i april donekle bio stabilniji za Vranje, posle popuštanja mera javilo se razbuktavanje epidemije. Odjednom je registrovan veliki broj novozaraženih koji je grad na jugu Srbije pretvorio u žarište.

- Ne znam šta se desilo pa smo postali žarište. Da li je lepo vreme opustilo ljude željne izlazaka, druženja, ili je jednostavno bilo zastupljeno verovanje da će virus smanjiti svoju virulentnost sa dolaskom toplog vremena. Ne znam. Dolazili su nam mladi ljudi, bilo je puno, a razlog je verovatno taj što su oni u najvećoj meri u cirkulaciji. Ono što je bilo najteže i što nismo mogli da izlečimo, slali smo za Niš, kao što se inače to čini i kada nije epidemija u pitanju. Što se borbe sa kovidom tiče, moram da naglasim da je timski rad mnogo važan, da medicinski radnici budu tim, ali apsolutno svi, od lekara, sestara, nemedicinskog osoblja, dakle svi smo mi braća i sestre po skafanderu - kaže dr Tomić.

Znači im kada neko prizna njihov rad

Otvaranje laboratorije “Vatreno oko 2” u Nišu veoma je značajno za stanovnike juga Srbije. U istom danu, lekari iz Vranja, Leskovca, Niša koji su u kovid sistemu, imali su priliku da se susretnu sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, koji im se lično zahvalio na požrtvovanosti.

- Znači nam kada nam neko iskaže zahvalnost za naš trud, iako je to naša obaveza da lečimo ljude, opet znači. Tada smo imali priliku da porazgovaramo sa ministrom. Zahvaljujem se Ministarstvu zdravlja koje nas je podržalo od samog početka, od opreme koju smo dobili do svih medikamenata koji su nam neophodni - rekla je dr Tomić.

Kako je ministar istakao tom prilikom, svaki medicinski i nemedicinski radnik koji se bori protiv korona virusa, zaslužuje pohvalu.

- Želim da se zahvalim našim junacima a to su lekari, sestre, spremači, servirke, svi oni koji rade u kovid zoni u Nišu, u Leskovcu i u Vranju. Hteo sam da im kažem jedno veliko hvala, da ih upoznam da im se zahvalim. Želim da im poručim da su to junaci našeg doba i da će se to tek sada videti. Da je to moguće svakome bih se pojedinačno zahvalio - istakao je Lončar.

Prethodni susret sa lekarima u Beogradu

Kao znak pažnje i poštovanja za požrtvovanost u borbi protiv infekcije Covid-19, Ministarstvo zdravlja organizovalo je ranije prijem za zaposlene u "herojskoj bolnici" КBC Dragiša Mišović, koja je zajedno sa Infektivnom, prva ušla u kovid sistem, zatim za zaposlene u KBC Zvezdara i u Opštoj bolnici Pančevo.

- Vi ste ljudi koji rade najbolje što mogu, pomažu pacijentima i državi, imaju punu podršku - rekao je ministar i ocenio da će oni i ubuduće biti naše najveće bogatstvo.

Iz Ministarstva zdravlja najavljuju da će ovakve prijeme organizovati jednom nedeljno.