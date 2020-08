Osam turistkinja spaseno sa litice na Kablaru u blizini crkve Savine vode.

Pet studentkinja iz Beograda i majka sa dve kćerke iz Kraljeva izgubile su se tokom planinarenja u klisuri, kada su za silazak sa Kablara izabrale najtežu stazu koja vodi preko crkvice Savine vode koja se nalazi u steni.

„Radi se o planinarima koji nisu imali puno iskustva. U ključnom momentu nisu prepoznali obeleženu stazu i skrenule su sa puta prateći pogrešnu markaciju. Želeći da pronađu spasonosno alternativno rešenje, došle su u još težu situaciju. Bile su na ivici same litice“, izjavio je za RINU Goran Nikolić iz TO Čačak.

U akciju spašavanja uključila su se planinarska društva „Kablar“ i „Armadilo“, kao i vatrogasna ekipa. Poziv je primljen oko 15 sati, a svi su bili na sigurnom dva sata kasnije.

„Taj teren je izrazito nezahvalan, ne može se ni napred ni nazad. Ako ne poznajete stazu kao što to one nisu znale, svaki korak može biti koban. Kad su spasioci stigli, oni su ih navodili na pravu bezbednu stazu i sve je završeno na najbolji mogući način. Iako su doživele neprijatno iskustvo, ove turistkinje kažu da im to nije pokvarilo ukupni utisak o Ovčarsko-kablarskoj klisuri“, izjavio je Nikolić.

On apeluje na sve posetioce koji se odluče na planinaranje u ovom kraju da budu svesni svojih mogućnosti i da nepripremljeni ne kreću na put.

„Sve inforamcije su dostupne u Infocentru u Ovčar Banji. Neophodno je da uvek pratite sve putokaze i markacije i izbegavati prečice ukoliko dovoljno ne poznajete teren“, poručio je Goran Nikolić.