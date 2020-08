Sve više ZARAŽENIH KOMARACA: U Srbiji su do sada registrovani u OVIH 11 MESTA!

Evo gde sve u Srbiji ima registrovanih zaraženih komaraca!

Do 7. avgusta nije potvrđen slučaj obolevanja od groznice Zapadnog Nila među ljudima, struka očekuje da se to dogodi svakog momenta!

Komarci zaraženi virusom Zapadnog Nila polako zauzimaju teritoriju u Srbiji. Za samo nedelju dana povećan je broj gradova u kojima ima krvopija sa ovom groznicom, tako da su oni sada prisutni u 11 mesta u zemlji.

Na sreću, ovom virusu i dalje odolevaju građani, jer još nije registrovan nijedan slučaj zaraze među ljudima.

U sedmici do 2. avgusta, zaraženih komaraca bilo je u osam gradova, a u periodu od 2. do 8. avgusta, zaražene krvopije otkrivene su u još tri.

Naime, prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", pored Beograda, Subotice, Sombora, Zrenjanina, Pančeva, Kraljeva, Palića i Apatina, prošle nedelje virus Zapadnog Nila je detektovan i kod komaraca u Paraćinu, Požarevcu i u Novom Sadu.

"Na teritoriji 11 gradova Srbije, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju sprovodi nadzor nad virusom groznice Zapadnog Nila u populaciji komaraca od 1. juna 2020. godine. Na osnovu izveštaja Zavoda od početka sezone do 4. avgusta prisustvo genoma virusa Zapadnog Nila otkriveno je u domaćim komarcima kuleks pipiens sa različitih lokacija na teritoriji Subotice, Sombora, Paraćina, Zrenjanina, Pančeva, Кraljeva, Palića, Apatina, Novog Sada, Požarevca i Beograda", navodi se u izveštaju Instituta "Batut" za nedelju od 2. do 8. avgusta.

Sa druge strane, za razliku od Zavoda za biocide, preduzeće "Ciklonizacija" iz Novog Sada, nije detektovalo ovaj virus među komarcima, ali navode da je vrlo verovatno da će se to dogoditi u toku ovog meseca.

"U drugom krugu analizirani su uzorci sa 46 lokacija sa terotorije grada, prigradskih naselja i sela koji su sakupljeni u drugoj polovini jula i početkom avgusta. Kao i u prvom krugu, kada su na analizu poslati komaraci sa 30 lokacija iz svih delova Novog Sada sakupljeni u prvoj polovini jula, i u ovom drugom krugu nisu detektovani komarci zaraženi virusom Zapadnog Nila. Za analizu je zadužena laboratorija Naučnog instituta za veterinarstvo iz Novog Sada, a prisustvo virusa utvrđuje se PCR metodom", objašnjava Dario Aćimović, menadžer za odnose s javnošću u ovom preduzeću.

Kako kaže, ovakav rezultat je očekivan jer su za razvoj virusa u komarcima potrebni duži periodi toplog vremena. Zato je, kaže Aćimović, vrlo verovatno da će virus Zapadnog Nila biti detektovan u uzorcima koji će biti sakupljeni tokom avgusta.

Krvni obrok komaraca

Aćimović podseća da su rezervoar Zapadnog Nila ptice, i precizira kada komarci menjaju domaćine da bi uzeli krvni obrok.

"Prenošenje virusa sa komaraca na ljude obično se dešava pred kraj sezone, u avgustu i septembru, jer je to vreme kada komarci menjaju domaćine i krvni obrok uzimaju i sa ptica i sa ljudi. Prenošenje virusa zavisi i od temperature. Izrazito visoke temperature, recimo, pogoduju bržem razvoju virusa. U komarcu koji se hranio na zaraženoj ptici on se brže razvija, odnosno pre dostiže virulentnost i osigurava prenošenje na čoveka na kojem se komarac potom hrani.

"U zaštiti zdravlja građana ključno je tokom cele sezone držati brojnost komaraca pod kontrolom i na vreme prekinuti ovaj lanac prenošenja. Važno je da se sistematski radi na suzbijanju komaraca, i da se ne dopusti da komarci opstanu toliko dugo da uzmu krvni obrok sa ptice, polože jaja, a onda ponovo uzmu krvni obrok sa čoveka i tako prenesu virus", objašnjava Aćimović.

Neuobičajena situacija sa vodostajem Dunava u avgustu

Prema njegovim rečima, zbog novog, značajnog porasta vodostaja Dunava, neuobičajenog za ovo doba godine, stručnjaci "Ciklonizacije" u narednim danima očekuju ponovno aktiviranje izvorišta rečnih komaraca na velikim površinama izliva na obe obale. Pripremljeni su tretmani, koji će biti izvedeni u narednim danima.

"U skoro 50 godina, koliko se bavimo suzbijanjem komaraca u Novom Sadu, nije zabeleženo da je sredinom avgusta bilo potrebe za ovako sveobuhvatnim tretmanima protiv rečnih, ili ruralnih komaraca. Međutim, ove godine u Evropi su u proteklom periodu zabeležene ekstremne količine padavina za ovo doba godine, i to je dovelo do talasa koji je podigao nivo Dunava do mere da puni izvorišta komaraca na velikim površinama. Naši stručnjaci već dve nedelje prate vodostaj Dunava u Mađarskoj i na vreme su predvideli i porast kod nas, te mere koje ćemo morati da preduzmemo. Dunav je već napunio izvorišta, a vrh ovog talasa očekujemo sutra. Za sada projekcije su da će povlačenje ići relativno brzo, ali mi smo spremni i za teži scenario u kojem bi se ova visoka voda zadržala i u dužem periodu", kaže Aćimović.

Dodaje da su protiv ove vrste komaraca već startovali larvicidni tretmani sa zemlje i sa vode, a narednih dana počeće i tretmani proiv odraslih formi. Tretmani će biti sprovedeni sa zemlje ULV generatorima na terenskim vozilima, sa vode čamcima i amfibijama, a ukoliko bude potrebe izvešće se i vazdušni tretmani iz helikoptera i aviona.

Zaraženi ljudi u Grčkoj i Rumuniji

Iako se najveći broj obolelih ljudi od groznice Zapadni Nil registruje tokom avgusta, u Institutu "Batut" navode da do 7. avgusta nije registrovan potvrđeni slučaj obolevanja od groznice Zapadnog Nila, a kako smo uspeli da saznamo, to se nije desilo ni do juče.

Ova groznica među ljudima za sada se pojavila samo u Grčkoj i Rumuniji.

U Srbiji je groznica Zapadnog Nila kod čoveka prvi put registrovana 2012. godine, a do sada je ukupno zabeleženo 1.016 slučajeva zaraze i 98 smrtnih ishoda, zvanični su podaci Instituta "Batut".