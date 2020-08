ALARM U KONTAKTU STE SA ZARAŽENIM! Nova aplikacija u Srbiji koja registruje blizinu pozitivnih na kovid 19

Kada korisnik aplikacije dobije informaciju da je pozitivan na virus korona, on dobija i kod koji predstavlja pseudonim.

Taj kod on može da unese u aplikaciju i tada se sva lica koja je koriste, a bila su u kontaktu sa njim, obaveštavaju da su bila u blizini zaražene osobe u poslednjih 15 dana, bez otkrivanja identiteta obolelog.

Tako za Sputnjik Zlatko Petrović iz službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti objašnjava funkcionisanje aplikacije koja će registrovati kontakte sa osobama zaraženim virusom korona, pod radnim nazivom Kovtakt (Covtact), koju trenutno razvija Kancelarija za IT i e-upravu Vlade Srbije.

NOVA APLIKACIJA — ALARM ZA KOVID 19

Aplikacija će se preuzimati sa interneta i koristiće se isključivo dobrovoljno i anonimno, a trebalo bi da pokazuje i na kom rastojanju se korisnik nalazio od zaražene osobe, kao i to koliko vremena su bili u kontaktu.

„Drugim rečima, to bi predstavljalo alarm za onoga ko ima instaliranu aplikaciju da je u poslednjih 15 dana bio u rizičnoj situaciji i da postoji verovatnoća da je zaražen, te da bi trebalo da prekontroliše svoje zdravlje“, objašnjava Petrović.

Navedeni način funkcionisanja aplikacije koji nam je naš sagovornik predstavio je načelan, što znači da konačni detalji tek treba da budu objavljeni.

Iz Kancelarije za IT i e-upravu Vlade Srbije za Sputnjik kažu da će sa tehničkim detaljima aplikacije upoznati javnost kada ona bude završena.

PRVO PRIVATNOST, ONDA „PUŠTANjE U PROMET“

Petrović kaže da su u skladu sa raspoloživim informacijama Kancelariji za IT skrenuli pažnju da prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti treba da sastave dokument pod nazivom Procena uticaja na zaštitu podataka, čime bi se proverilo koliko je aplikacija rizična po privatnost građana. Tek nakon toga ustanoviće se da li će aplikacija biti „puštena u promet“. „Prema zakonu jasno treba definisati uloge. Ko je tu rukovalac podataka? Ko je primalac podataka, a ko obrađivač? Na koji način bi to funkcionisalo? Drugim rečima, još nismo dobili potpune informacije o funkcionisanju te aplikacije, ali to je nešto što očekujemo“, predočava Petrović.